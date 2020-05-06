КРАСИВАЯ ПАРА ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии не может налюбоваться своим возлюбленным

Путешественница и блогер из Эстонии Лиза Линд постоянно держит поклонников в курсе происходящего в ее жизни. В ее микроблоге можно по пальцам сосчитать фото, на которых Лиза не в купальнике, но, в то же время, о самом личном она распространяется не часто.
Не так давно Лиза призналась, что в ее жизни появилась любовь. Девушка впервые показала снимок со своим кавалером, когда они вместе отправились на отдых в Таиланд. С тех пор прошло немного времени и путешественница начала чаще делиться снимками с возлюбленным. Один из таких она опубликовала буквально вчера.
Снимок сопровождал длинный комментарий, но касался он отнюдь не ее молодого человека, а фильтров для фотографий, которые создает сама Лиза.
Впрочем, ничто не мешает просто полюбоваться красивой парой!