Ср, 6.05.2020
Ответ есть: будет ли Россия продлевать уже оплаченные визы гражданам Эстонии? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

КРАСИВАЯ ПАРА ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии не может налюбоваться своим возлюбленным

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Путешественница и блогер из Эстонии Лиза Линд постоянно держит поклонников в курсе происходящего в ее жизни. В ее микроблоге можно по пальцам сосчитать фото, на которых Лиза не в купальнике, но, в то же время, о самом личном она распространяется не часто. 

Не так давно Лиза призналась, что в ее жизни появилась любовь. Девушка впервые показала снимок со своим кавалером, когда они вместе отправились на отдых в Таиланд. С тех пор прошло немного времени и путешественница начала чаще делиться снимками с возлюбленным. Один из таких она опубликовала буквально вчера. 

Снимок сопровождал длинный комментарий, но касался он отнюдь не ее молодого человека, а фильтров для фотографий, которые создает сама Лиза. 

Впрочем, ничто не мешает просто полюбоваться красивой парой!

НАВЕРХ