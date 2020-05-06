ФОТО ⟩ Ольга Бузова стала похожа на Елену Малышеву

В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Ольга Бузова появилась в закрытом зеленом платье и сапогах. Образ звезды скандально известного реалити-шоу «Дом-2» многие почему-то не оценили.
Несмотря на пандемию коронавируса и на режим карантина, который ввели многие страны мира, в том числе и Россия, знаменитости изворачиваются как могут, чтобы не потерять доходы и популярность. Мучаются и телевизионщики. Чтобы зрители про них не забыли, работники ТВ продолжают снимать передачи, только без зрителей.
Не стало исключением и шоу на ТНТ «Бородина против Бузовой». В Сети появились кадры нового выпуска. На них ведущая программы, звезда телешоу «Дом-2» Ольга Бузова предстала перед зрителями в закрытом зеленом платье миди и в сапогах.
Судя по комментариям в Сети, многим не понравился выбор наряда поющей ведущей. Кто-то и вовсе счел, что в этом платье Ольга Бузова стала похожа на Елену Малышеву.