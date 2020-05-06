ФОТО ⟩ Ольга Бузова стала похожа на Елену Малышеву

Несмотря на пандемию коронавируса и на режим карантина, который ввели многие страны мира, в том числе и Россия, знаменитости изворачиваются как могут, чтобы не потерять доходы и популярность. Мучаются и телевизионщики. Чтобы зрители про них не забыли, работники ТВ продолжают снимать передачи, только без зрителей.