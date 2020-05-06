НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Лидер нарвской группы AveNue станет гостем JAM AIR!

Регалий у Владимира Чердакова хватает – музыкант, композитор, автор книг, а также известный в Ида-Вирумаа ресторатор и предприниматель. Лидер группы AveNue предстанет перед зрителями с гитарой в руках и песнями исключительно собственного сочинения. Любой желающий сможет задать вопрос, поприветствовать или написать свои пожелания в комментариях к прямому эфиру ЗДЕСЬ!

JAM AIR! – еженедельное онлайн шоу, которое выходит по воскресеньям в 19.00 на платформе Facebook и представляет широкой публике местных музыкантов. Недавно заявив о себе, JAM AIR! набирает популярность не только в Эстонии, но и за её пределами. Уникальный проект на эстонском медиа-пространстве, автором и ведущим которого выступил столичный музыкант и промоутер Юрий «Юрбан» Новиков.