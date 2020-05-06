ВИДЕО ⟩ В опустевший из-за карантина город массово ворвались овцы

Жители разных стран мира уже несколько недель подряд становятся свидетелями того, как опустевшие из-за карантина улицы мегаполисов осваивают дикие животные. В продолжение этой истории турецкий репортер Рагип Сойлу на своей странице в Twitter опубликовал короткое видео, на котором показал, как в курортный городок Самсун массово врываются овцы, пише Сегодня.