Ср, 6.05.2020
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ВИДЕО ⟩ В опустевший из-за карантина город массово ворвались овцы

Иллюстративный снимок. Овцы.

ФОТО: Marianne Loorents

Жители разных стран мира уже несколько недель подряд становятся свидетелями того, как опустевшие из-за карантина улицы мегаполисов осваивают дикие животные. В продолжение этой истории турецкий репортер Рагип Сойлу на своей странице в Twitter опубликовал короткое видео, на котором показал, как в курортный городок Самсун массово врываются овцы, пише Сегодня.

Вчера вечером, во время карантина в связи с коронавирусом, стадо овец вторглось в турецкий город Самсун. А что? Овцам никто не мешает, ведь люди сидят по своим домам,

– подписал видео Сойлу. Его пост быстро стал популярным и набрал несколько миллионов просмотров.

Животные, судя по видео, прекрасно себя чувствуют и даже иногда останавливаются, чтобы отдохнуть на траве. "Замечательно, хоть кто-то радуется в эти жуткие времена", – написал в комментариях один из подписчиков репортера.

К слову, по данным Университета Джона Хопкинса, Турция входит в десятку стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Однако, по мнению экспертов, рост уровня заболеваемости гораздо выше, чем сообщается, поскольку большинство случаев коронавируса проходят бессимптомно.

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