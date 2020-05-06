ВИДЕО ⟩ В опустевший из-за карантина город массово ворвались овцы

Жители разных стран мира уже несколько недель подряд становятся свидетелями того, как опустевшие из-за карантина улицы мегаполисов осваивают дикие животные. В продолжение этой истории турецкий репортер Рагип Сойлу на своей странице в Twitter опубликовал короткое видео, на котором показал, как в курортный городок Самсун массово врываются овцы, пише Сегодня.
Вчера вечером, во время карантина в связи с коронавирусом, стадо овец вторглось в турецкий город Самсун. А что? Овцам никто не мешает, ведь люди сидят по своим домам,
– подписал видео Сойлу. Его пост быстро стал популярным и набрал несколько миллионов просмотров.
Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 3, 2020
Животные, судя по видео, прекрасно себя чувствуют и даже иногда останавливаются, чтобы отдохнуть на траве. "Замечательно, хоть кто-то радуется в эти жуткие времена", – написал в комментариях один из подписчиков репортера.
К слову, по данным Университета Джона Хопкинса, Турция входит в десятку стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Однако, по мнению экспертов, рост уровня заболеваемости гораздо выше, чем сообщается, поскольку большинство случаев коронавируса проходят бессимптомно.