ДО И ПОСЛЕ ⟩ СМИ нашли фото Павла Прилучного до пластики ушей

Российские СМИ выяснили, что оскандалившийся после избиения своей жены Агаты Муцениеце звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в свое время сделал пластическую операцию.

Молодой актер из Новосибирска стартовал в мире российского шоу-бизнеса около 13 лет назад, дебютировав на экране в 2007 году, когда ему было 19 лет. После этого Прилучному потребовалось еще два года, чтобы как следует заявить о себе.

На тот момент артист обладал немного другой внешностью – юношески заостренным подбородком и оттопыренными ушами.

Отметим, что о Прилучном заговорили после его съемок в проекте «На игре», а затем он попал в триумфальные для себя сериалы «Закрытая школа» и «Мажор».

ФОТО: Соцсети