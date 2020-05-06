ДО И ПОСЛЕ ⟩ СМИ нашли фото Павла Прилучного до пластики ушей

Как оказалось, звезда сериала «Мажор» пользовался услугами пластического хирурга.
Российские СМИ выяснили, что оскандалившийся после избиения своей жены Агаты Муцениеце звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в свое время сделал пластическую операцию.
Молодой актер из Новосибирска стартовал в мире российского шоу-бизнеса около 13 лет назад, дебютировав на экране в 2007 году, когда ему было 19 лет. После этого Прилучному потребовалось еще два года, чтобы как следует заявить о себе.
На тот момент артист обладал немного другой внешностью – юношески заостренным подбородком и оттопыренными ушами.
Отметим, что о Прилучном заговорили после его съемок в проекте «На игре», а затем он попал в триумфальные для себя сериалы «Закрытая школа» и «Мажор».
Судя по всему, Прилучный сильно комплексовал по поводу своей внешности, поэтому предпочел сделать отопластику. Сам Прилучный предпочитает не комментировать свои шаги по изменению внешности.