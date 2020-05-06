ФОТО ⟩ В спортивном костюме и без мейкапа Лера Кудрявцева выглядит 18-летней девушкой

Яркий костюм, идеальная укладка и слой грима, без которого в эфир не выйдешь, — такой мы привыкли видеть телеведущую Леру Кудрявцеву. 48-летняя звезда находится в отличной форме и прекрасно выглядит, но редко показывает свои «домашние» фото. Лишь иногда подобные снимки появляются на ее странице или в микроблоге мужа, пишет Woman.

4 мая Игорь Макаров опубликовал именно такое фото. В кадре он и его супруга позируют на участке перед их загородным домом. Двое влюбленных, одетых в спортивные костюмы, с нежностью смотрят друг на друга,

Это что за юная особа? Разве девушке в очках и шапке дашь пятый десяток? Да не больше 18 лет! Вот что отсутствие макияжа и любимый мужчина рядом делают!