Ср, 6.05.2020
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ФОТО ⟩ В спортивном костюме и без мейкапа Лера Кудрявцева выглядит 18-летней девушкой

Лера Кудрявцева

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Во время карантина все больше знаменитостей делятся своими домашними негламурными снимками. 

Яркий костюм, идеальная укладка и слой грима, без которого в эфир не выйдешь, — такой мы привыкли видеть телеведущую Леру Кудрявцеву. 48-летняя звезда находится в отличной форме и прекрасно выглядит, но редко показывает свои «домашние» фото. Лишь иногда подобные снимки появляются на ее странице или в микроблоге мужа, пишет Woman.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4 мая Игорь Макаров опубликовал именно такое фото. В кадре он и его супруга позируют на участке перед их загородным домом. Двое влюбленных, одетых в спортивные костюмы, с нежностью смотрят друг на друга,

Это что за юная особа? Разве девушке в очках и шапке дашь пятый десяток? Да не больше 18 лет! Вот что отсутствие макияжа и любимый мужчина рядом делают!

Этот же снимок, но с другого ракурса, был опубликован и на странице Леры. Рядом с ней даже 32-летний Макаров выглядит взрослым и серьезным мужчиной. 

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