«Ноги отказали»: Надежда Бабкина дала первое интервью после комы

Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где долго и упорно лечилась от двусторонней пневмонии. Артистка дала первое большое интервью, в котором поведала все: от госпитализации до того, как выздоровела и вернулась домой, пишет Woman.

По видеосвязи Надежда Георгиевна рассказала Дмитрию Борисову, что она тщательно следила за своим здоровьем и никак не ожидала, что попадет в больницу.

«Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка!» — отметила Бабкина.

Более того, чтобы полностью исключить возможность заражения коронавирусом, певица заказала генеральную уборку дома незадолго до госпитализации.

«Приглашала службы: мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию — некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение. Я успокоилась — дома чистенько, все хорошо. Думала работать, разобрать шкафы», — заявила Бабкина. Но даже такие тщательные меры предосторожности не помогли. Певица почувствовала недомогание утром 27 марта.

«На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю скорую помощь, приезжают сразу. Благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке в машине…» — вспоминает тот страшный день Надежда Георгиевна.

Уже в приемном покое Бабкиной стало совсем худо: «Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу...»

Народная артистка отметила, что врачи трижды провели ей КТ, потому что не могли поверить в то, что увидели — у Бабкиной было поражено 80 процентов легких. Надежде Георгиевне сразу провели операцию и ввели ее в искусственную кому.

В коме Бабкина... ругалась матом! Об этом ей рассказали врачи уже после того, как она очнулась: «Говорят, что я ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали. Мне так стыдно стало. Говорю, вы меня извините ради бога. Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама».