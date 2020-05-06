Имя, которое Илон Маск дал новорожденному сыну, удивило весь мир

Совсем недавно у певицы Граймс и предпринимателя Илона Маска родился сын. Имя родители придумали еще до рождения малыша и не скрывали, что близкие его категорически не одобрили.

Мини-Маска назвали X Æ A-12 (серьезно, как это читается?). И это, конечно, не рандомный набор букв и цифр — у имени есть свое значение. Молодая мама объяснила, какое.

«X — это неизвестная переменная. Æ — мое эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 = предшественник SR-17 (наш любимый самолет). Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Велик в бою, но ненасильственный», — написала Граймс в своем Твиттере.