Ср, 6.05.2020
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Проживающая в Италии телеведущая откровенно высказалась о ситуации с коронавирусом

Италия, май 2020. Коронавирус.

ФОТО: SCANPIX

Оказывается, в Италии люди возвращаются к нормальной жизни. Специалисты считают, что в стране рано отменять карантин.

Телеведущая Жанна Бадоева живет в Италии, поэтому собственными глазами может наблюдать, что сейчас происходит в стране. В своем Instagram она рассказала, что режим самоизоляции там подходит к концу. На улицах стало больше машин, люди выходят гулять. При этом в магазинах нет очередей. Открылись небольшие бутики одежды, химчистки и зоомагазины. На входе в маркет для всех желающих лежат перчатки и маски. Кроме этого, в Италии начали работать бары и рестораны, правда, только навынос.

Передвигаться по городу уже можно без ограничений. Однако чтобы покинуть его необходимо получить разрешение. "Можно назвать это движением! Можно посещать родственников, членов семьи. Ну что, жизнь налаживается!", – пишет Бадоева. Ведущая передачи "Жизнь других" также отметила, что счастлива была впервые за долгое время есть ресторанную еду.

Несмотря на это, в стране продолжает действовать ряд запретов. Например, школы и театры пока закрыты, когда начнут работу – неизвестно. Большая часть магазинов откроется лишь 18 мая.

Кстати, ученые из Китая считают, что в Италии поспешили с послаблением карантина. эпидемиолог из Главного военного госпиталя НОАК в Пекине Цзя Ваньпин порекомендовал бы продлить режим самоизоляции в этой стране до августа. В противном случае ожидается вторая волна эпидемии, пишут Dni.

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