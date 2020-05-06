КАК ЭТО МИЛО ⟩ Музыкант спел серенаду акушеркам Ида-Таллиннской центральной больницы

Так эстонский рок-музыкант решил поддержать медработников, которые ежедневно помогают малышам появляться на свет. От профессионализма акушерок зависит дальнейшее здоровье и жизнь матери и ребенка.

Неожиданное представление состоялось во вторник, 5 мая, в 14.00 во дворе родильного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы. В 14.21 здесь же на свет появился новый малыш – девочка.

С начала мая до сегодняшнего утра в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы на свет появилось 26 мальчиков и 20 девочек.