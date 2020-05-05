К ТАКОЙ НЕ ПОДКАТИШЬ ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета показала своего защитника

Но недавно Мэдилин опубликовала фото, на котором она запечатлена, сидящей за уличным столиком одного из кафе. Девушку на прогулке сопровождал и пес бойцовской породы в кожаном ошейнике с цепями.

Спорить не будем, с таким охранником придется дважды, а то и трижды подумать, прежде чем решиться подойти и познакомиться...