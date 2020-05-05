К ТАКОЙ НЕ ПОДКАТИШЬ ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета показала своего защитника

Дочь убитого в 2005 году лидера преступной группировки Калева Курга — Мэдилин Кург, согласно ее Instagram, почти весь карантин послушно провела дома. Девушка постоянно публиковала в своем микроблоге короткие видео и фото, в которые часто также попадал ее четвероногий друг.
Но недавно Мэдилин опубликовала фото, на котором она запечатлена, сидящей за уличным столиком одного из кафе. Девушку на прогулке сопровождал и пес бойцовской породы в кожаном ошейнике с цепями.
Спорить не будем, с таким охранником придется дважды, а то и трижды подумать, прежде чем решиться подойти и познакомиться...
Отметим, что Мэдилин сравнительно недавно вернулась в Эстонию из штатов, где она прожила несколько лет. Там девушка пробовала построить карьеру актрисы и даже смогла принять участие в съемках знаменитого мюзикла «Ла-Ла Ленд».