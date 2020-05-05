КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ? ⟩ В лифте дома в Ласнамяэ нашла котят с отрезанными усами

О котятах позаботилась организация MTÜ Cats Help, волонтеры которой нашли для них хозяев. Лийви Касихин, член этой некоммерческой организации, говорит, что со здоровьем у котят все хорошо. Но того, кто совершил над животными такое действие, найти не удалось. Поэтому MTÜ Cats Help ждет любой помощи: если вы 1 мая видели кого-то с котятами в доме на улице Юмера, 23 или поблизости, сообщите по адресу: catshelpmtu@gmail.com.