Вт, 5.05.2020
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В объятиях и с улыбкой: Бритни Спирс поделилась архивным снимком с мамой

Бритни Спирс

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage

Американская певица Бритни Спирс поделилась архивным снимком в честь дня рождения своей матери – Линн Айрен Бриджес. Звезда на своей официальной странице в Instagram посвятила имениннице трогательный пост, сопроводив его черно-белым снимком, пишет Сегодня.

На фото Бритни в объятиях матери искренне смеется и выглядит очень счастливой. В праздничном посте певица обратилась к матери и отметила, что любит ее.

С днем рождения, мама! О боже, мы с тобой делились лучшим смехом, который только известен человечеству… Мне все равно, я скажу это… Я F*cking… люблю тебя! И я больше не буду произносить слово на букву F,

– написала Спирс, не сдерживая эмоций.

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