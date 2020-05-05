В объятиях и с улыбкой: Бритни Спирс поделилась архивным снимком с мамой

Американская певица Бритни Спирс поделилась архивным снимком в честь дня рождения своей матери – Линн Айрен Бриджес. Звезда на своей официальной странице в Instagram посвятила имениннице трогательный пост, сопроводив его черно-белым снимком, пишет Сегодня.
На фото Бритни в объятиях матери искренне смеется и выглядит очень счастливой. В праздничном посте певица обратилась к матери и отметила, что любит ее.
С днем рождения, мама! О боже, мы с тобой делились лучшим смехом, который только известен человечеству… Мне все равно, я скажу это… Я F*cking… люблю тебя! И я больше не буду произносить слово на букву F,
– написала Спирс, не сдерживая эмоций.
Смотри фото ЗДЕСЬ!