ИКОНА ⟩ Эмили Ратаковски предалась воспоминаниям по обнаженному образу

Внушительная армия поклонников знаменитости, которая исчисляется 26 миллионами человек, пришла в восторг от выложенных кадров. Пользователи со всего мира наперебой засыпали Эмили Ратаковски комплиментами.

Эмили О’Хара Ратаковски — американская модель и актриса. В 14 лет девушка заключила контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учебу в школе в Сан-Диего с работой в Лос-Анджелесе. Окончив школу, будущая знаменитость поступила в Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство. Через год Эмили Ратаковски решила полностью посвятить себя модельной карьере.