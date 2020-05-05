ВИДЕО ⟩ Удивительная оптическая иллюзия, как круизный лайнер летит по воздуху, попала на видео

На кадрах, снятых несколько дней назад на пляже рядом с горой Маунгануи в Новой Зеландии, видно, что лайнер будто завис над океаном. Автор видео Моника Шаффнер была поражена природным явлением и поделилась увиденным с друзьями в Facebook. Видео тут же стало вирусным.

«Я сняла оптическое явление, из-за которого кажется, что корабль будто бы плывет в воздухе», - пишет Моника Шаффнер.

И хоть иллюзия может казаться чем-то волшебным, на самом деле подобные явления наука уже давно обосновала. Даже есть название — фа́та-морга́на. Это сложное оптическое явление в атмосфере, которое встречается исключительно редко. Оно состоит сразу из нескольких видов миражей, из-за чего отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями.