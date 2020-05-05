Вт, 5.05.2020
В Дании начались автомобильные концерты: такие же возможны скоро в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

ВИДЕО ⟩ Работники Ида-Вируской центральной больницы борются с COVID-19, танцуя под Майкла Джексона

ФОТО: Кадр из YouTube.

Медики Ида-Вируской центральной больницы записали видео о том, как противодействуют COVID-19.

Энергичный видеоролик записан под музыку Майкла Джексона. На видео сотрудники больницы показывают, как дезинфицируют руки, надевают защитные средства, а также призывают народ оставаться дома. 

ФОТО: кадр из youtube

Видеоролик посвящен всем медработникам. Он появился появился 4 мая на канале YouTube, комментарии к видео отключены.

ФОТО: кадр из youtube

Остается только порадоваться, что люди, стоящие на защите нашего здоровья, не теряют бодрости духа в это непростое время.

ФОТО: кадр из youtube

Смотрите видео!

НАВЕРХ