ВИДЕО ⟩ Работники Ида-Вируской центральной больницы борются с COVID-19, танцуя под Майкла Джексона

Энергичный видеоролик записан под музыку Майкла Джексона. На видео сотрудники больницы показывают, как дезинфицируют руки, надевают защитные средства, а также призывают народ оставаться дома.

ФОТО: кадр из youtube

Видеоролик посвящен всем медработникам. Он появился появился 4 мая на канале YouTube, комментарии к видео отключены.

ФОТО: кадр из youtube

Остается только порадоваться, что люди, стоящие на защите нашего здоровья, не теряют бодрости духа в это непростое время.

ФОТО: кадр из youtube