ВИДЕО ⟩ Работники Ида-Вируской центральной больницы борются с COVID-19, танцуя под Майкла Джексона

Медики Ида-Вируской центральной больницы записали видео о том, как противодействуют COVID-19.
Энергичный видеоролик записан под музыку Майкла Джексона. На видео сотрудники больницы показывают, как дезинфицируют руки, надевают защитные средства, а также призывают народ оставаться дома.
Видеоролик посвящен всем медработникам. Он появился появился 4 мая на канале YouTube, комментарии к видео отключены.
Остается только порадоваться, что люди, стоящие на защите нашего здоровья, не теряют бодрости духа в это непростое время.
Смотрите видео!