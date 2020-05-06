Раков ждет успех в бизнесе, а Скорпионам лучше притаиться: гороскоп на 6 мая

Овен

Профессиональные трудности могут оказаться весьма серьезными, но вместо того, чтобы сосредоточиться на их преодолении, Овны склонны проводить время в пустых разговорах и мечтах о лучшей доли. Постарайтесь вспомнить, что являетесь представителем одного из самых энергичных знаков Зодиака, и все же приложите усилия для того, чтобы одержать победу над неблагоприятными обстоятельствами.

Трудности в романтических отношениях могут быть преодолены, но вряд ли вы будете готовы проявить ту гибкость и лояльность, которой требует ситуация. Воздержитесь от споров с людьми старшего возраста и не увлекайтесь посещением увеселительных заведений: слишком активная светская жизнь не лучшим образом скажется на вашем самочувствии.

Телец

Неоднозначный день. Велика вероятность профессиональных проблем и серьезных разногласий с коллегами, однако ничто не помешает вам добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Стоит сосредоточиться на решении практических задач, оставив на время в стороне вопросы мироздания, всеобщего равенства и глобальной справедливости. Возможны значительные расходы, в том числе и непредвиденные.

Отношения с любимым человеком противоречивы. Вы то проявляете чудеса мягкости и миролюбия, то становитесь почти невыносимо капризны. Постарайтесь оценить собственное поведение – похоже, пришло время кое-что изменить. Очень полезными для Тельцов будут советы старших родственников.

Близнецы

Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемости, но сегодня и то, и другое остается для них недостижимой мечтой. В атмосфере суеты и спешки сложно сосредоточиться, а коллеги снова и снова просят вас о помощи, не позволяя лишней минуты провести в размышлениях. С такой ситуацией можно только смириться. Приятно, что ваши старания будут замечены влиятельными людьми, но рассчитывать на немедленное получение награды за труды не приходится.

Возможны конфликты с детьми и родителями – споры между представителями разных поколений будут особенно ожесточенными. Вспомните, что природа наделила вас незаурядным чувством юмора, и найдите ему достойное применение. Романтические отношения, напротив, требуют абсолютной серьезности. Не вздумайте играть чужими чувствами.

Рак

Деловые встречи пройдут на удивление успешно. Сегодня Раки могут найти новых союзников, а давних партнеров превратить в настоящих друзей. Проведение переговоров не потребует усилий, вы легко добьетесь своего, решите финансовые вопросы и получите одобрение своих идей. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены места работы. Для освоения новых обязанностей это не самый подходящий день, но при некотором усердии вы справитесь и с этой задачей.

В романтических отношениях необходимы осторожность и сдержанность. Избегайте резких высказываний, не торопитесь решать вопросы, важные для вас и вашего избранника. Поддержка родственников обеспечена тем, кто составляет планы на будущее, собирается внести существенные перемены в свою жизнь.

Лев