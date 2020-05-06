Раков ждет успех в бизнесе, а Скорпионам лучше притаиться: гороскоп на 6 мая

День не будет ни слишком удачным, ни легким. Высока вероятность возвращения старых проблем как профессионального, так и личного характера, пишет Dvorec.
Овен
Профессиональные трудности могут оказаться весьма серьезными, но вместо того, чтобы сосредоточиться на их преодолении, Овны склонны проводить время в пустых разговорах и мечтах о лучшей доли. Постарайтесь вспомнить, что являетесь представителем одного из самых энергичных знаков Зодиака, и все же приложите усилия для того, чтобы одержать победу над неблагоприятными обстоятельствами.
Трудности в романтических отношениях могут быть преодолены, но вряд ли вы будете готовы проявить ту гибкость и лояльность, которой требует ситуация. Воздержитесь от споров с людьми старшего возраста и не увлекайтесь посещением увеселительных заведений: слишком активная светская жизнь не лучшим образом скажется на вашем самочувствии.
Телец
Неоднозначный день. Велика вероятность профессиональных проблем и серьезных разногласий с коллегами, однако ничто не помешает вам добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Стоит сосредоточиться на решении практических задач, оставив на время в стороне вопросы мироздания, всеобщего равенства и глобальной справедливости. Возможны значительные расходы, в том числе и непредвиденные.
Отношения с любимым человеком противоречивы. Вы то проявляете чудеса мягкости и миролюбия, то становитесь почти невыносимо капризны. Постарайтесь оценить собственное поведение – похоже, пришло время кое-что изменить. Очень полезными для Тельцов будут советы старших родственников.
Близнецы
Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемости, но сегодня и то, и другое остается для них недостижимой мечтой. В атмосфере суеты и спешки сложно сосредоточиться, а коллеги снова и снова просят вас о помощи, не позволяя лишней минуты провести в размышлениях. С такой ситуацией можно только смириться. Приятно, что ваши старания будут замечены влиятельными людьми, но рассчитывать на немедленное получение награды за труды не приходится.
Возможны конфликты с детьми и родителями – споры между представителями разных поколений будут особенно ожесточенными. Вспомните, что природа наделила вас незаурядным чувством юмора, и найдите ему достойное применение. Романтические отношения, напротив, требуют абсолютной серьезности. Не вздумайте играть чужими чувствами.
Рак
Деловые встречи пройдут на удивление успешно. Сегодня Раки могут найти новых союзников, а давних партнеров превратить в настоящих друзей. Проведение переговоров не потребует усилий, вы легко добьетесь своего, решите финансовые вопросы и получите одобрение своих идей. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены места работы. Для освоения новых обязанностей это не самый подходящий день, но при некотором усердии вы справитесь и с этой задачей.
В романтических отношениях необходимы осторожность и сдержанность. Избегайте резких высказываний, не торопитесь решать вопросы, важные для вас и вашего избранника. Поддержка родственников обеспечена тем, кто составляет планы на будущее, собирается внести существенные перемены в свою жизнь.
Лев
Напряженные отношения в семье заставят нервничать Львов. Кажется, что родственники ставят под сомнение ваши успехи и достоинства, а их критические замечания ни в коей мере не являются тактичными. Сейчас лучше смириться с ситуацией, чем пытаться доказать собственную правоту: споры отнимут слишком много энергии, которой можно было бы найти более достойное применение. Порой трудно поладить и с любимым человеком; особенно незавидно обстоят дела у тех, кто планирует на этот день романтическое путешествие или просто совместную поездку.
С профессиональной точки зрения день весьма неплох. Звезды, правда, предупреждают о нежелательности проведения деловых переговоров, зато обещают удачное завершение долгосрочных проектов и оптимальное решение творческих задач.
Дева
Благоприятный день для любой трудной работы, а также для решения сложных задач, касающихся учебы и научной деятельности. Ваш кругозор расширяется стремительно, новые знания усваиваются легко, появляется возможность немедленно применить полученную информацию. Деловые переговоры увенчаются успехом, если вы не станете пренебрегать подготовкой к ним и полагаться исключительно на собственное обаяние: опыт и знания совершенно необходимы.
Трудно найти общий язык с родственниками, ваше стремление в одиночку решить все проблемы семьи может быть истолковано превратно. Финансовое положение улучшается, однако спешить с расходами не стоит: экономные Девы будут щедро вознаграждены судьбой.
Весы
Преуспеть в делах могут те, кто не нуждается в помощниках, союзниках и покровителях. Рассчитывайте только на себя, и вы не будете разочарованы. Однако не исключены значительные перегрузки, которые станут причиной подавленного настроения и раздражительности. Именно поэтому стоит заранее составить план действий и по мере сил придерживаться его, как бы ни складывались обстоятельства.
Звезды советуют отдыхать в обществе близких людей, отдав предпочтение привычной обстановке. Сейчас не время гнаться за новыми впечатлениями, завязывать знакомства, учиться чему-то новому. Помните, что первое впечатление обманчиво и то, что сегодня кажется привлекательным, вскоре может разочаровать.
Скорпион
День нейтральный, позитивные тенденции выражены весьма слабо. Решение профессиональных задач потребует серьезных усилий, вам придется пересмотреть свои отношения с коллегами, отказаться от привычной линии поведения. Стремление к независимости во всем может стать причиной семейных проблем. Близкие склонны обижаться на замечания и шутки, которые кажутся вам невинными и забавными. Прикусите язычок, если не хотите спровоцировать серьезный конфликт.
Профессиональные задачи решаются легко, но на серьезные победы на трудовом поприще рассчитывать не приходиться. Запланированные развлечения придется отложить из-за внезапно появившихся дел.
Стрелец
Стрельцы преодолевают трудности с изяществом и легкостью, которым можно только позавидовать. Стоит добавить немного усердия, и успехи будут одержаны выдающиеся. Однако существует опасность конфликтов с коллегами и руководством, не всегда можно будет решить возникшие вопросы мирно. Постарайтесь быть снисходительнее к тем, кто не наделен вашими талантами и способностями – это наверняка оценят.
В личных отношениях важны терпение и серьезность. Подайте своим близким пример ответственного отношения к жизни, будьте готовы спокойно исправить чужие ошибки или указать верный выход из сложной ситуации. Для активного отдыха это не самый лучший день, нежелательно и отправляться в далекие поездки.
Козерог
Этот день подходит для решения вопросов, касающихся финансов, планирования бюджета, распределения имеющихся средств. Вы верно оцениваете свои возможности, избегаете напрасных расходов и сомнительных инвестиций. Возможно небольшие денежные поступления, не исключено и возвращение старых долгов.
Отношения с окружающими, как новыми знакомыми, так и близкими людьми, складываются весьма непросто. Ваш обычный подход к решению многих проблем в сложившейся ситуации не подходит, и приходится искать новые способы преодоления разногласий. В поездках следует быть внимательнее, иначе мелкие неприятности испортят вам настроение.
Водолей
Не стоит начинать работу над новыми проектами, лучше завершить старые дела, постараться решить задачи, которые уже довольно давно стоят перед вами. Тем, кто столкнулся с непреодолимыми трудностями, придут на помощь влиятельные люди. Представители творческих профессий могут рассчитывать на появление людей, которые помогут воплотить в жизнь смелые замыслы.
Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется довольно часто, и окружающим порой приходится страдать от этого. Вам придется изменить свои планы, что всерьез обидит близких людей; постарайтесь сохранять спокойствие, когда будете объяснять причины принятых решений.
Рыбы
Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для влюбленных Рыб. Чувства становятся более крепкими, и не приходится сомневаться в том, что они взаимны. Многих представителей знака ожидают новые знакомства, у некоторых появится желание официально оформить уже существующие отношения. Старшие родственники вряд ли одобрят ваше поведение – им не понять эмоций, во власти которых вы находитесь сегодня.
Профессиональные успехи вполне вероятны, однако для того, чтобы их добиться, придется проявить чудеса самоорганизованности. Важно ничего не забывать, не упускать из виду малозначительных деталей и ни на минуту не позволять себе расслабиться. Ожидаемые финансовые поступления задерживаются, стоит быть умереннее в расходах.