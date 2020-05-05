Какой алкоголь любят звезды российской и мировой эстрады: от Пугачевой до Шнурова

Многие именно в нем черпают вдохновение, а также получают возможность снять стресс и получить психологическую разгрузку. Некоторые из представителей богемы настолько невоздержанны в этом вопросе, что об их пристрастии ходят легенды, пишет Therumdiary.ru.

Однако среди звездных представителей эстрады есть и такие, которые вовсе не употребляют алкогольные напитки ни под каким предлогом, заменяя их физическими нагрузками и медитацией. Но их количество по сравнению с пьющими коллегами минимально.

Какой алкоголь предпочитают любимые в Эстонии звезды российской эстрады

Среди пьющих звезд российской эстрады предпочтения при выборе алкоголя самые разнообразные, у каждого есть свой любимый горячительный напиток:

Виски: к нему неровно дышит Сергей Шнуров, не очень часто позволяет его себе Дима Билан;

Водка: этот традиционный национальный напиток другим заморским изыскам предпочитают Николай Носков и Владимир Кузьмин. В свое время ее выбирала и Алла Пугачёва, однако со временем предпочла более легкие напитки;

Коньяк: особенно дорогой и фирменный – уважает Леонид Агутин;

Вино: этот благородный напиток предпочитает Сати Казанова.

Какой алкоголь предпочитают иностранные певцы

Не очень отличаются и пристрастия заокеанских коллег российских артистов:

Виски: то, без чего не представляет своей жизни Боно, лидер группы U2;

Коктейли на основе водки: любимый напиток Холли Берри;

Текила пришлась настолько по душе Джастину Тимберлейку, что вдохновила его на создание собственной марки этого напитка, который, кстати, пользуется большой популярностью в Америке;

Вино, которое производит Стинг в своих владениях в Тоскане, очень ценят истинные почитатели качественного алкоголя.

Топ-5 самых пьющих звезд российской эстрады

Среди выпивающих периодически и по случаю звезд российской эстрады особо выделяются некоторые почитатели Бахуса, без горячительных напитков просто не представляющих своей жизни.

При этом многие из них открыто говорят о своем пагубном пристрастии, а некоторые даже обращались за профессиональной помощью к специалистам в надежде побороть недуг.

Григорий Лепс. Многим приходилось видеть записи с выступлений артиста под градусом, во время которых он даже падал со сцены. Однако это не мешает знаменитому певцу заявлять, что бросать пить в обозримом будущем он не собирается.

Владимир Кузьмин. Певец давно пристрастился к горячительным напиткам, предпочитая среди всех водку. Довольно часто он выходит на сцену, изрядно приняв на грудь.

Сергей Шнуров. Эпатажный певец никогда не скрывал своего пристрастия к крепким напиткам и частенько выступает на сцене после их приема.

Филипп Киркоров. О нездоровом увлечении «короля российской эстрады» спиртным известно многим, не скрывала это в свое время и сама Алла Пугачева.

Елена Перова. Бывшая солистка группы «Лицей» не только часто употребляет крепкие напитки, но и позволяет себе после этого садиться за руль.

5 российских певцов (певиц), не употребляющих алкоголь

А вот среди тех российских звезд, кто абсолютно не приемлет спиртных напитков, есть те, кто ведет трезвый образ жизни изначально, и те, кто сумел побороть болезненную зависимость и вернуться к нормальной жизни без алкоголя:

Валерия. Певица уже давно заботится о правильном питании и категорически отказывается от крепких напитков.

Валерий Леонтьев. Позволявший себе в молодости некоторые вольности в отношении алкоголя, певец давно стал приверженцем здорового образа жизни.

Вячеслав Бутусов. Пережив в молодые годы зависимость, певец сумел преодолеть её благодаря вере в Бога и, боясь потерять семью.

Ирина Аллегрова. Длительный период певица не решалась признаться самой себе в существующей зависимости, однако с помощью близких людей смогла это сделать и побороть ее.

Михаил Боярский. Кумир миллионов стал вести трезвый образ жизни из опасений за состояние своего здоровья.

Пить или не пить, каждый, будь то звезда или обычный человек, решает для себя сам. Однако все, пережившие алкогольную зависимость, подтвердят – алкоголь – не панацея от всех бед и отнюдь не способ решения проблем.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!