ВИДЕО ⟩ Активист в костюме смерти с косой обратился к телезрителям с мощным призывом

В эфире программы новостей американского телеканала ABC юрист Дэниел Ульфельдер в черном костюме смерти с косой обратился к жителям Флориды, призывая их отказаться от пляжного отдыха во время пандемии коронавируса, пишет Сегодня.
Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020
Активист попросил зрителей соблюдать правила карантина и придерживаться социальной дистанции, чтобы уберечь себя от опасной инфекции.
Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи. Я очень настороженно отношусь к этому,
– сказал юрист в прямом включении и отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей.
holy shit pic.twitter.com/rVw24plXTp— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) May 1, 2020
Я знаю, насколько красивы наши пляжи. Но если мы не примем меры, вирус выйдет из-под контроля,
– резюмировал Ульфельдер.
К слову, несмотря на пандемию коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим.