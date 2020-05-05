Вт, 5.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Активист в костюме смерти с косой обратился к телезрителям с мощным призывом

Смерть с косой. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В эфире программы новостей американского телеканала ABC юрист Дэниел Ульфельдер в черном костюме смерти с косой обратился к жителям Флориды, призывая их отказаться от пляжного отдыха во время пандемии коронавируса, пишет Сегодня.

Активист попросил зрителей соблюдать правила карантина и придерживаться социальной дистанции, чтобы уберечь себя от опасной инфекции.

Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи. Я очень настороженно отношусь к этому,

– сказал юрист в прямом включении и отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей.

Я знаю, насколько красивы наши пляжи. Но если мы не примем меры, вирус выйдет из-под контроля,

– резюмировал Ульфельдер.

К слову, несмотря на пандемию коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим.

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