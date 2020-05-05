ФОТО ⟩ Приспичило так приспичило: возле водопада Ягала украли модный синий туалет

В биотуалете, который волостная управа Йыэляхтме арендовала у фирмы Kemmerling, была возможность помыть руки, сообщают представители волости в социальных сетях.

«О краже сообщил владелец уличного туалета AS Kemmerling, это произошло в период с 27 апреля по 4 мая», – сказала Elu24 сотрудник полиции Керсти Калд.

Калд добавила, что о краже было сообщено сельскому муниципалитету в понедельник в 10.25.

«Кража длилась довольно долго», – говорит сотрудник областной полиции.

Но поскольку муниципалитет не установил камеры слежения в этом районе, невозможно отследить, кто и когда увез уличный туалет.

По словам полиции, подозреваемых пока нет. Предполагается, что новый синий туалет могли украсть для использования на даче.

«На самом деле, у нас здесь спокойный край, и таких вещей обычно не бывает», – говорит Керсти Калд.

Марко Кург, генеральный директор AS Kemmerling, сказал Elu24, что в год крадется минимум 4-5 уличных туалетов, и что они точно не знают, чем руководствуются воры.

Установка нового туалета обойдется управе в 800 евро.