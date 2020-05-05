48-летний Илон Маск стал отцом в шестой раз

О столь важном событии в своей жизни 48-летний Илон сообщил в социальной сети.

«Мать и ребенок в порядке», — отметил он.

К слову, о беременности возлюбленной предпринимателя стало известно в начале января. Для 31-летней Клэр этот ребенок стал первым. Уже известно, что пара выбрала для наследника необычное имя, которое не пришлось по душе их близким.

Напомним, пока за плечами Маска два брака. Первой избранницей предпринимателя стала Жюстин Уилсон. Супруги, который учились вместе в одном университете, поженились в 2000-ом, а спустя восемь лет брака развелись.