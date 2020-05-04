БЕРЕМЕННА? ⟩ Поклонники не поверили своим глазам, когда увидели живот Мэрилин Таймре

Одна из самых успешных блогеров Эстонии Мэрилин Таймре (Paljas Porgand) известна своей крайней откровенностью с читателями ее блога. Девушка не пытается создать видимость идеальной по меркам инстаблогеров жизнь, а показывает себя настоящую.
Идеальная фигура, профессиональный макияж, гладкая кожа по всему телу и постоянно хорошее настроение — то, что блогеры зачастую подают пользователям в качестве демонстрации их повседневной жизни. Мэрилин решила, что пора с этим заканчивать. Не так давно девушка, которая всегда отличалась подтянутой фигурой и много времени проводила на тренировках, начала публиковать откровенные кадры, показывающие ее настоящую.
Тогда она писала:
Я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!
Публикация этого поста нашла отклик у пользователей. Подписчики поблагодарили Мэрилин за откровенность и поддержали ее решение. Теперь же Мэрилин опубликовала фото, на котором она позирует полубоком, выпятив живот.
Давайте поговорим о том, что может наградить вас «беременным животиком». У меня он был все последние десять лет даже после очень здоровых и легких приемов пищи,
- прорекламировала она свой новый пост в блоге, который ты найдешь здесь!