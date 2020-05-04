БЕРЕМЕННА? ⟩ Поклонники не поверили своим глазам, когда увидели живот Мэрилин Таймре

Я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!