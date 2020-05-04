ПОХОЖА НА ЕЛИЗАВЕТУ II ⟩ Новые фото пятилетней принцессы Шарлотты поразили поклонников

2 мая в королевской семье был особенный день - дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения. В этом году принцессе Шарлотте исполнилось пять лет.
В честь этого на официальной странице Уильяма и Кейт в Instagram были опубликованы свежие фотографии именинницы.
На снимках Шарлотта запечатлена в стильном клетчатом платье, в котором девочка помогала своим родителям доставлять еду пенсионерам. Автором снимков стала герцогиня Кембриджская.
Примечательно, что поклонники, увидев свежие фотографии маленькой Шарлотты, отметили, что девочка с возрастом становится все больше похожа на свою бабушку, королеву Елизавету II.