Пн, 4.05.2020
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ПОХОЖА НА ЕЛИЗАВЕТУ II ⟩ Новые фото пятилетней принцессы Шарлотты поразили поклонников

Princess Charlotte

ФОТО: JAMES WHATLING/SIPA/JAMES WHATLING/SIPA

2 мая в королевской семье был особенный день - дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения. В этом году принцессе Шарлотте исполнилось пять лет. 

В честь этого на официальной странице Уильяма и Кейт в Instagram были опубликованы свежие фотографии именинницы.

ФОТО: JAMES WHATLING/SIPA/JAMES WHATLING/SIPA

На снимках Шарлотта запечатлена в стильном клетчатом платье, в котором девочка помогала своим родителям доставлять еду пенсионерам. Автором снимков стала герцогиня Кембриджская.

ФОТО: JAMES WHATLING/SIPA/JAMES WHATLING/SIPA

Примечательно, что поклонники, увидев свежие фотографии маленькой Шарлотты, отметили, что девочка с возрастом становится все больше похожа на свою бабушку, королеву Елизавету II.

ФОТО: JAMES WHATLING/SIPA/JAMES WHATLING/SIPA

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