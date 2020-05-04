РОКИРОВОЧКА ⟩ Новая любовь эстонской королевы красоты: в прошлом ноябре его поймали на измене

На днях сексапильная блондинка подтвердила отношения с тренером по танцам Индреком Мяги: Бригитте, которая несколько недель водила поклонников за нос, не подтверждая и не опровергая слухи относительно ее новых отношений, наконец опубликовала видео интимного танца на своей странице в Instagram.

Впрочем, еще совсем недавно, в ноябре 2019 года все обсуждали ее громкий разрыв в Роном Ныммом. Они казались идеальной парой: Бригитте называла его лучшим мужчиной в мире, делилась забавными снимками и ничто не указывало на сложности в отношениях. Как вдруг в Сеть утекли кадры, на которых Рон флиртует с другой блондинкой в клубе. Радиоведущая незамедлительно разорвала отношения с изменщиком, переехала в другую квартиру и принялась дразнить фанатов, то приняв участие в шоу «Suunamudijate meistriklass», то утверждала, что ее сердце свободно.

В мае 2020 года девушка наконец перестала скрывать своего нового возлюбленного. Им оказался ее тренер по бачате Индрек Мяги.

Впрочем, Рон, видимо, тоже зря времени не терял. Ведь сегодня в Facebook он подтвердил отношения со скандально известной королевой красоты Лаурой Кыргемяэ.



ФОТО: Kuvatõmmis / Facebook