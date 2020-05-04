Теперь официально: Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

В графе "Ответчик" значится Устименко Д. А. (настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела заявлена как "Иные, возникающие из семейных отношений". Брак Джигана и Оксаны будет расторгнут в суде, потому что у них есть несовершеннолетние дети. Судя по всему, паре также предстоит поделить совместно нажитое имущество.