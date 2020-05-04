ВИДЕО ⟩ Анастасия Волочкова показала, как она танцует на последнем месяце беременности

Быть балериной — это титанический труд. Ежедневные многочасовые тренировки, стертые в кровь ступни, строгая диета. Понимая все это, 15 лет назад Анастасия Волочкова продолжила заниматься даже тогда, когда узнала, что станет мамой, пишет Woman .

«Этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности... За все время ожидания рождения моей Ариши я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (так как опасалась ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной», — написала Волочкова под видео, в котором она танцует в положении.