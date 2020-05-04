«Ты делаешь меня счастливым»: Потап посвятил трогательные строки Насте Каменских в день ее рождения

Я люблю тебя легкой, которая идет вдоль пляжа, по воде, итальянские песни поет и вдыхает запах весны. Я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой. Рассвет каждого дня мне дарован, чтобы снова наслаждаться тобой. Если вы найдете мужчину, который влюблен будет так же, как я, то скажите ему, что счастливее никогда не встречали вы меня. Расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Алексея к Насте любовь! Я люблю тебя, мой лягушонок! Ты делаешь меня счастливым! Ты – моя муза! Спасибо тебе!