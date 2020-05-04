КАК СТРАШНО ЖИТЬ ⟩ Анита Сибул в отчаянии от того, что не может путешествовать

Коронакризис так или иначе повлиял абсолютно на всех людей на планете. Многие потеряли работу и сейчас не могут жить в привычном темпе. На эстонскую красотку-блогера и путешественницу Аниту Сибул кризис тоже повлиял не лучшим образом.
В подписи к новому снимку в Instagram Анита разоткровенничалась и рассказала, что она в полном отчаянии.
Вчера у меня случился настоящий нервный срыв. К тому же я становлюсь озлобленной. Я дико устала от того, что не могу путешествовать и чувствовать свободу. Это не главная проблема с мире, но в таком положении сложно сохранять психическое здоровье. Судя по статистике и тому, как мало людей нуждаются в госпитализации, у меня только один вопрос: ПОЧЕМУ?!
- написала Анита о своих переживаниях.