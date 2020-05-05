Тельцам нельзя начинать ремонт, у Рыб – романтические знакомства: гороскоп на 5 мая

День не будет ни слишком удачным, ни легким. Высока вероятность возвращения старых проблем как профессионального, так и личного характера. Возможны серьезные разногласия между влюбленными, особенно трудно придется тем, кто запланировал на этот день деловую или развлекательную поездку, пишет Dvorec.
Овен
Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Влияние позитивных тенденций сказывается на отношениях с влиятельными особами и людьми старшего возраста: вы производите благоприятное впечатление и извлекаете определенную пользу из общения.
Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми. Романтически настроенным представителям знака не стоит переоценивать силу своего обаяния – есть риск попасть в неловкую ситуацию.
Телец
Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Тельцы, работающие со сложным электронным оборудованием, должны быть предельно осторожны – возможны поломки приборов, производственные травмы. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей.
Трудно поладить с любимым человеком, если сложнее – вызвать интерес у того, кто вам симпатичен. Не рассчитывайте на то, что проблемы в вашей личной жизни можно решить одним махом: опрометчивые поступки лишь породят новые трудности. Интуиция – лучший советчик в делах, касающихся семьи и дома.
Близнецы
У Близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу: день складывается вполне благоприятно. Можно решить сложные деловые вопросы или удачно реализовать проекты, которые оказались не под силу другим. Однако помните, что привлекать внимание к своим достижениям нежелательно; не стоит также участвовать в интригах и вообще совершать любые поступки, в которых вы бы предпочли не признаваться окружающим.
Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которой располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам не заслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
Рак
Противоречивый день. Прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы вести масштабные боевые действия против недоброжелателей или вступать в конфликты с сильными мира сего. На работе уместны усердие и ответственность, инициатива же наказуема.
Сложны отношения с любимым человеком; сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поддержите свой организм витаминами и полезными продуктами.
Лев
Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать, в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.
Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
Дева
День очень хорош с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, не исключены удачные покупки и инвестиции. Перед молодыми представителями знака откроются новые профессиональные возможности, Девы зрелого возраста укрепят свой авторитет и обзаведутся полезными связями. Вероятно решение многих проблем, которые в течение долгого времени беспокоили вас и ваших сослуживцев.
Кажется невозможным наладить отношения с родственниками: поводы для ссор возникают постоянно, конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями, постарайтесь решить бытовые проблемы – уют в доме способствует взаимопониманию.
Весы
Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Вы не склонны предаваться мечтам и впустую тратить время, а также доверять другим людям решение важных для вас вопросов. Разногласия с коллегами и руководством могут быть весьма серьезными, однако все дискуссии будут носить конструктивный характер и даже в острых спорах вы не допустите перехода на личности.
Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время, приобретя заодно полезные знания и навыки. Беседа с любимым человеком натолкнет вас на интересные мысли, поможет сделать верные выводы.
Скорпион
Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Изменить ситуацию удастся лишь тем, кто проявит поистине выдающееся упорство и редкое трудолюбие. Однако подумайте о том, стоит ли тратить силы, доказывая свое превосходство над окружающими, если реальных конкурентов у вас просто нет.
Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласие. Кроме того, вы слишком чувствительны к чужим настроениям, что способствует росту нервного напряжения – не исключен эмоциональный срыв.
Стрелец
Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.
Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
Козерог
Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Появляется возможность скорректировать отношения с коллегами и деловыми партнерами, расставить акценты так, как вы считаете нужным, а в некоторых случаях – и занять лидирующую позицию, диктовать свои условия. Не будут напрасными приложенные усилия, финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему.
Гармонии в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям. Постарайтесь в этот день не решать серьезных вопросов, сосредоточьтесь на том, чтобы хорошо отдохнуть и получить приятные эмоции.
Водолей
Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Воспользуйтесь благоприятным моментом для того, чтобы обсудить свои идеи с влиятельными особами, защитить интересы людей, которые вам небезразличны. Профессиональные задачи решайте без спешки, не позволяя себе действовать автоматически: любое дело требует творческого подхода!
В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил. Вы – яркая личность, и это наверняка будет замечено новыми знакомыми. Есть шанс совершенно покорить человека, который вам симпатичен, однако помните, что торопить развитие событий нежелательно.
Рыбы
Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Разумеется, для этого придется приложить некоторые усилия, но ваше обаяние – это залог успеха. Особенно сложные проблемы решать сегодня не стоит: вы склонны руководствоваться эмоциями, а не здравым смыслом, что далеко не всегда идет на пользу делу.
Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения; не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы. Прислушайтесь к советам родственников и старших друзей, желающих уберечь вас от напрасных знакомств и порочащих связей.