«Вырезали несколько внутренних органов»: российская певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком

Сожженые вены и вырезанные органы – Лама Сафонова рассказала, через что ей пришлось пройти в борьбе с раком. Певица до сих пор не может нормально двигаться, но продолжает мечтать о сцене, пишут Dni.
Известная певица Лама Сафонова откровенно рассказала об ужасных испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как три года назад ей был по поставлен диагноз «обширный рак последних стадий».
32-летняя артистка решила бороться за свою жизнь до победного конца и прошла несколько тяжелых процедур. Звезде провели курсы высокодозной химиотерапии, внешнее и внутреннее высокодозное облучение, а также сделали сложные операции, что в результате привело к замедлению распространения метастаз.
«Обширная операция была очень тяжелой. Во время этой операции меня просто »выпотрошили«, вырезали несколько внутренних органов», – делится жуткими подробностями звезда. В интервью «СтарХиту» певица также рассказала, что по медицинским показаниям ей не всегда могли делать уколы обезболивающего – страдания после операции на внутренностях ей приходилось переносить «наживую».
Лама Сафонова призналась, что период, когда начал отходить наркоз, был самым страшным в ее жизни. При этом даже врачи не верили в успех и выздоровление певицы – многие удивлялись, что девушка до сих пор жива. Звезда призналась, что перебороть страшную болезнь ей помогла вера в Бога и стойкий характер.