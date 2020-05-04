«Вырезали несколько внутренних органов»: российская певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком

Известная певица Лама Сафонова откровенно рассказала об ужасных испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как три года назад ей был по поставлен диагноз «обширный рак последних стадий».

32-летняя артистка решила бороться за свою жизнь до победного конца и прошла несколько тяжелых процедур. Звезде провели курсы высокодозной химиотерапии, внешнее и внутреннее высокодозное облучение, а также сделали сложные операции, что в результате привело к замедлению распространения метастаз.

«Обширная операция была очень тяжелой. Во время этой операции меня просто »выпотрошили«, вырезали несколько внутренних органов», – делится жуткими подробностями звезда. В интервью «СтарХиту» певица также рассказала, что по медицинским показаниям ей не всегда могли делать уколы обезболивающего – страдания после операции на внутренностях ей приходилось переносить «наживую».