ФОТО ⟩ Эстонская красотка Ленна взяла в руки бензопилу: не могу позволить любимому делать всё!

Певица рассказала, что в связи с коронакризисом она с возлюбленным Лаури Мяэсеппом сейчас, впервые за десять лет, переехала жить на свой хутор. Время сложное, и многим людям приходится осваивать новые занятия.

Ленна призналась, что домашнее хозяйство – очень тяжелый труд: пока одно чинишь, другое ломается.

«Я не могу позволить Лаури делать дома всё! Я не люблю смотреть со стороны, как другие работают», – объясняет певица, почему взяла в руки бензопилу.

Стоит отметить, что при этом красотка не забыла ярко накрасить губы. Нам сразу вспомнилась популярная когда-то песня Satisfaction и клип на нее.