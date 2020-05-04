ФОТО ⟩ Эстонская красотка Ленна взяла в руки бензопилу: не могу позволить любимому делать всё!
Певица Ленна Куурмаа, которая владеет хутором в Сетумаа – не такой хрупкий цветок, как может показаться на первый взгляд. Новый снимок Ленны в Instagram позволяет по-новому взглянуть на белокурую красотку.
Певица рассказала, что в связи с коронакризисом она с возлюбленным Лаури Мяэсеппом сейчас, впервые за десять лет, переехала жить на свой хутор. Время сложное, и многим людям приходится осваивать новые занятия.
Ленна призналась, что домашнее хозяйство – очень тяжелый труд: пока одно чинишь, другое ломается.
«Я не могу позволить Лаури делать дома всё! Я не люблю смотреть со стороны, как другие работают», – объясняет певица, почему взяла в руки бензопилу.
Стоит отметить, что при этом красотка не забыла ярко накрасить губы. Нам сразу вспомнилась популярная когда-то песня Satisfaction и клип на нее.
К слову, Ленна признается, что несмотря на то, что ежедневные хлопоты по хозяйству отнимают много сил и времени, про музыку она тоже не забывает.