ФОТО ⟩ Подарок с вирусом: день рождение дочери звезды «Уральских пельменей» завершился в клинике

Маленький щенок, которого родители подарили девочке на пятилетие, оказался мало того, что с поддельными документами и без прививок, справки о которых тоже оказались фальшивыми, но еще к тому же и серьезно болен, передает TopNews.

По словам Иланы у собаки нашли парвовирус – одно из самых опасных для жизни животного и очень тяжело излечимое заболевание, которое носит исключительно инфекционный вирусный характер.

Инкубационный период парвовируса длится 14 дней, из чего Юрьева сделала вывод, что щенка им продали уже больным и заразиться от кого-либо у них дома он не мог.

«Вот третий день ездим по ветеринарным клиникам с Клепкой - назвали щеночка Клеопатрой... Третий день реву, потому что ей делают капельницы и ставят антибиотики», – пожаловалась артистка у себя в Сторис.

Нечистые на руку продавцы даже соврали про возраст собаки, уверяя, что щенку уже 3,5 месяца, тогда как оказалось, что Клепа только недавно появился на свет и поэтому вдвойне тяжелее переносит болезнь.