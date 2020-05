ФОТО ⟩ Подарок с вирусом: день рождение дочери звезды «Уральских пельменей» завершился в клинике

View this post on Instagram

Пусть твои мечты всегда сбываются , а мы с папой сделаем всё для этого . Невозможно выразить словами , как сильно мы тебя любим . P.S.камера трясётся , потому что я плачу от счастья ❤️спасибо за всё это 🙏