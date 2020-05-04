Астролог Глоба: пять знаков Зодиака поймают денежную волну с 6 по 13 мая

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которые, по ее словам, с 6 по 13 мая 2020 года поймают поток удачи.

В ночь с 6 по 7 мая метеорный поток Аквариды достигнет своего пика и звездопад начнёт падать на счастливчиков, а уже на следующий день произойдёт самое яркое полнолуние этого года. Ночная красавица Луна осветится полностью ярким светом и порадует всех наблюдателей.

Редкое стечение таких астрономических событий скажется на финансовой сфере представителей сразу пяти знаков Зодиака, утверждает Тамара Глоба.

Так, по ее словам, Овны неожиданно почувствуют на себе благосклонность периода. В это время судьба побалует вас своими подарками. Привыкшие добиваться всего своим собственным трудом и усилиями Овны будут удивлены щедростью наступившего времени. Прибыль будет приходить к ним из неожиданных источников.

Поддержку звезды окажут также Близнецам. Вы будете защищены даже в самом рискованном деле. Вам не помешает даже ваша склонность к постоянным изменениям, причем это качество даже может помочь вам. Приглядывайтесь к тому, что происходить вокруг, и вы найдете источник неожиданного заработка.

Большие деньги месяц принесет Девам. Вас не подведет интуиция, но еще придется использовать работоспособность и прагматизм. Случайное везение наведет вас на «золотую жилу», а затем понадобятся усилия для того, чтобы использовать с умом открывшиеся возможности и перспективы.

С 6 по 13 мая удача раскроется во всей красе перед Скорпионами. Жизнь подкинет вам счастливый случай, а любые испытания сейчас окончатся щедрой наградой. У вас наступит период благополучия и успеха. Ваша любовь к риску в середине мая 2020 очень поможет.