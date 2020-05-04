ФОТО ⟩ Аварийная посадка? Олег Гросс припарковал свой вертолет за продуктовым магазином

Конец чрезвычайного положения уже не за горами, но прекрасная весенняя погода не дает народу покоя. Среди прочего, правило 2+2 было также нарушено бизнесменом Олегом Гроссом, который попал в статистику нарушителей Союза спасения, пишет Elu24.
Служба спасения волонтеров Purtse обнаружила вчера во время патрулирования вертолет, который приземлился за магазином Kiviõli Grossi: «Сегодня мы провели проверку на соблюдение правил чрезвычайного положения. Приятно видеть, что большинство людей следуют установленным правилам. Но есть те, кто не соблюдает установленные требования».
«Поскольку в компании было семь человек, полицейский патруль также обратил на них внимание», – объясняет Cоюз спасания на своей официальной странице в Facebook. «В целом, в регионе люди соблюдали правило 2+2. В то же время двум компаниям потребовались разъяснения, одной из них уже занимается полиция. Есть также те, кто не соблюдает установленные требования движения».