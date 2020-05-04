ФОТО ⟩ Аварийная посадка? Олег Гросс припарковал свой вертолет за продуктовым магазином

Служба спасения волонтеров Purtse обнаружила вчера во время патрулирования вертолет, который приземлился за магазином Kiviõli Grossi: «Сегодня мы провели проверку на соблюдение правил чрезвычайного положения. Приятно видеть, что большинство людей следуют установленным правилам. Но есть те, кто не соблюдает установленные требования».

«Поскольку в компании было семь человек, полицейский патруль также обратил на них внимание», – объясняет Cоюз спасания на своей официальной странице в Facebook. «В целом, в регионе люди соблюдали правило 2+2. В то же время двум компаниям потребовались разъяснения, одной из них уже занимается полиция. Есть также те, кто не соблюдает установленные требования движения».