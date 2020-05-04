У Раков серьезные проблемы в работе, а Львам сегодня повезет: гороскоп на 4 мая

Овен

День связан с некоторым затруднениями, в основном порожденными вашим нежеланием идти на уступки, прислушиваться к мнению окружающих. Самостоятельность в суждениях в высшей степени похвальна, однако следует помнить и о том, что не все проекты могут быть реализованы в одиночку. Настройтесь на конструктивный диалог с коллегами и руководством, забудьте старые обиды – это облегчит жизнь всем.

Не исключены финансовые трудности, растущие расходы связаны как с потребностями семьи, так и с вашим стремлением исполнить собственные желания, не откладывая. Не исключены недомогания, вероятна бессонница, которая негативно скажется на вашем эмоциональном состоянии.

Телец

Сосредоточьтесь на решении профессиональных проблем: сегодня у вас будет возможность в полной мере проявить свои деловые качества, таланты и способности. Появляется шанс подняться по служебной лестнице, однако следует проявить максимум осторожности – недоброжелатели наверняка попытаются встать у вас на пути.

Семейные Тельцы будут радоваться общению с домашними; вероятность конфликта между представителями разных поколений минимальна. День подходит и для посещения дружеских вечеринок, а также корпоративных мероприятий. Однако следует помнить, что избыток развлечений может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье.

Близнецы

Возможны трудности на работе. Коллеги поддержат вас в трудную минуту, но помощь их вряд ли будет бескорыстной; старайтесь не принимать одолжений от недоброжелателей, не связывайте себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. Финансовая картина стабильна, ожидаемые денежные поступления будут получены в срок.

Спокойствие и душевный комфорт воцаряются в семье, да и всюду, где вы появляетесь, у людей поднимается настроение. Однако вы не столь веселы, как хотите казаться, и порой тревожитесь по пустякам и предаетесь мрачным размышлениям. Не бойтесь рассказать друзьям о том, что вас беспокоит.

Рак

Вероятны серьезные проблемы в работе, о реализации важных проектов и воплощении в жизнь амбициозных планов лучше забыть. Возможны трудности в общении с коллегами, серьезные разногласия с руководством. Постарайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие и тщательно проверяйте все расчеты. Особая осторожность необходима в работе с документами.

Личные отношения вполне гармоничны, однако порой внимание близких людей будет казаться вам чрезмерным, а забота – утомлять. Жизненный тонус снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте внимательны к своему рациону.

Лев

День подходит для реализации хорошо продуманных планов. Помните, что сегодня интуиция может вас подвести, а появляющиеся идеи вряд ли окажутся действительно удачными. Сосредоточьтесь на решении практических вопросов, не позволяйте втягивать себя в дискуссии на отвлеченные темы. Конфликты с коллегами и друзьями могут возникать из-за пустяков, но и примирение не заставит себя ждать.