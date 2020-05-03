НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Что будет, если полить на волосы кока-колой: десять интересных свойств напитка

Как можно превратить недостатки щипучки в достоинства?

Рассмотрим 10 полезных свойств этого напитка.

1. Напиток помогает навести порядок в доме. Чтобы избавиться от нагара на дне сковородки или кастрюли, нужно налить в емкость кока-колу и вскипятить ее. От нагара не останется и следа.

2. Можно данной щипучкой почистить ювелирные изделия, которые не имеют драгоценных камней. Необходимо выдержать колечки, цепочки в этой жидкости, а затем почистить мягкой щеточкой.

3. Кока-кола хорошо отмоет всю грязь в туалете.

4. Если брызнуть на фото напитком, то она примет состаренный вид.

5. Старинные монетки засияют, если подержать их в растворе кока-колы.

6. В соус, которым обмазывают курицу перед запеканием в духовке, можно добавить немного этого напитка. Данная добавка придаст необычный вкус запеченной курице.

7. Кока-колу, как и пиво, любят слизни и улитки, которые вредят на огороде. Напиток нужно просто разлить по емкостям и расставить по участку. Вредители заползут в чашки насладиться вкуснятиной, но оттуда уже не выползут.

8. Кола поможет при укачивании в транспорте. Один глоток напитка поможет от подступающей тошноты, избавит от неприятностей.

9. Также можно избавиться от накипи в чайнике. Но кипятить напиток не нужно, следует его просто оставить на одни сутки в чайнике.

10. Колу можно использовать вместо кондиционера, если такового не оказалось под рукой. После мытья локонов шампунем нужно полить на волосы напитком, а затем ополоснуть водой. Волосы станут блестящими, объемными и шелковистыми, корни укрепятся.

Также в составе напитка содержится фосфорная кислота, которая борется с облысением. Но применять колу регулярно в качестве кондиционера не стоит, поскольку могут возникнуть проблемы с кожей головы и аллергические реакции.