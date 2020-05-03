И ВЫ ТОЖЕ? ⟩ ТОП-10 продуктов, которые почти все готовят неправильно

Сами того не подозревая, каждый день мы неправильно готовим продукты. В результате организм не получает необходимые полезные вещества и все усилия
Большинство из нас, не задумываясь, поддаются давно сложившимся стереотипам в приготовлении полезных продуктов. А что если вы все делаете неправильно? Рассказываем о распространенных повседневных ошибках в приготовлении полезной пищи.
Варить гречку на молоке
Гречневая каша обладает большим количеством необходимых организму веществ. Но, оказывается, поедание гречневой каши с молоком не так уж и правильно с точки зрения пользы для организма. Дело в том, что в составе крупы имеется много железа, а молоко обогащено кальцием. Эти два необходимых организму элемента плохо сочетаются между собой и провоцируют проблемы в желудке.
Если вы хотите добавить к гречневой каше немного белка, лучше отдавайте предпочтение грибам. Такое сочетание очень полезно для организма, да и в плане вкусовых качеств беспроигрышное.
Есть молодой картофель без кожуры
В приготовлении молодого картофеля многие из нас также допускают ошибки. Чтобы этот продукт принес максимум пользы организму, не стоит очищать его от кожуры. Именно в ней содержатся основные запасы калия, железа и фосфора. Сам же корнеплод без кожуры практически бесполезен.
Но здесь есть одно исключение. Если кожура молодого картофеля с зеленцой, то срезать ее все-таки придется. Подобный оттенок на картофеле может говорить о высоком содержании в продукте солонина, который обладает токсичными свойствами. А он уж точно не нужен организму.
Тушить капусту
Капуста является одним из тех продуктов, которые в сыром виде содержат в себе большее количество полезных для организма микроэлементов. При варке и тушении в этом овоще существенно снижается количество каротина и антиоксидантов.
Но если капусту заквасить, она может стать вкуснейшим источником молочной кислоты и витамина С. Квашеная капуста освежает и заряжает организм, а также способствует лучшему усвоению в желудке даже очень тяжелой пищи.
Есть киви и тыкву без кожуры
Эти два замечательных продукта многие из нас привыкли использовать без кожуры. Зря, ведь тем самым мы удаляем все полезные вещества продукта. В кожуре киви в разы больше содержание клетчатки и омолаживающих антиоксидантов, а в кожуре тыквы — меньшее содержание сахара, но больше клетчатки и витамина С.
Не можете заставить себя съесть эти два продукта с кожурой? Добавьте хорошо промытую кожуру киви или тыквы в смузи. Так напиток станет еще более полезным и приобретет новый вкус.
Жарить баклажаны
Никто не станет отрицать, что дольки баклажанов, обжаренные в оливковом масле и политые соусом, — лучшее из угощений. Но куда больше пользы вашему организму баклажаны принесут в запеченном виде. Приготовленный в духовке баклажан содержит намного больше калия и в разы меньше нитратов. Да и в плане вкуса баклажаны, запеченные в духовке, ничем не хуже обжаренных на сковороде.
Есть мюсли и отруби с молоком
Для многих из нас вошло в привычку добавлять в порцию отрубей или мюсли немного молока. С введением в блюдо этого ингредиента, как нам кажется, польза от пищи только увеличивается. На самом деле польза от такого сочетания очень сомнительна. Куда лучше разбавлять отруби и мюсли обычной водой. Дело в том, что при совмещении молока с мюсли или отрубями желудок не способен в полной мере переварить поступившие продукты. В результате мы можем чувствовать тяжесть в желудке, вздутие и боли внизу живота.
Чтобы полезный завтрак не был безвкусным и пресным, можете смело добавлять в него мед, корицу, сухофрукты и орехи. С ними блюдо станет еще более полезным для организма.
Тушеные томаты полезнее сырых
Многие из нас ошибочно полагают, что сырые томаты намного полезнее тушеных. Никто не станет отрицать пользу свежих томатов для нашего организма, но после термической обработки в них значительно увеличивается содержание полезных микроэлементов. Кроме того, в составе тушеных томатов увеличивается и содержание ликопина, который является мощным оружием в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для обогащения организма полезными компонентами старайтесь включать в рацион блюда из свежих и тушеных томатов. Так ваш организм получит максимум полезных веществ.
Пить черный чай с молоком
Черный чай с молоком пришелся многим по вкусу. Но организму от такого сочетания мало пользы. При разбавлении черного чая молоком все антиоксидантные свойства чая улетучиваются из-за содержащихся в молоке белков казеинов.
Попробуйте добавить в черный чай немного меда, мяты или цитрусов. От введения таких ингредиентов продукт приобретет более насыщенный вкус и станет не только вкусным, но и очень полезным.
Добавлять в блюдо дольки чеснока
Многие из нас думают, что целые зубчики чеснока добавляют блюду больше вкуса. На самом деле чеснок лучше измельчать. Целые дольки чеснока содержат в себе меньшее количество антиоксидантов, тогда как при нарезании этого продукта количество этих полезных веществ только увеличивается.
Обжаривать брокколи
При обжаривании брокколи большинство полезных микроэлементов теряется. В жареной капусте содержится на четверть меньше витамина С, меньшее количество хлорофилла, растворимого белка и сахара. Помимо этого обжаривание брокколи приводит к потере каротинов, которые выступают в качестве антиоксидантов.
Чтобы этого не произошло, старайтесь готовить брокколи на пару. В таком виде состав овоща остается неизменным и соизмеримым с сырым аналогом по своим полезным веществам.