И ВЫ ТОЖЕ? ⟩ ТОП-10 продуктов, которые почти все готовят неправильно

Большинство из нас, не задумываясь, поддаются давно сложившимся стереотипам в приготовлении полезных продуктов. А что если вы все делаете неправильно? Рассказываем о распространенных повседневных ошибках в приготовлении полезной пищи.

Варить гречку на молоке

Гречневая каша обладает большим количеством необходимых организму веществ. Но, оказывается, поедание гречневой каши с молоком не так уж и правильно с точки зрения пользы для организма. Дело в том, что в составе крупы имеется много железа, а молоко обогащено кальцием. Эти два необходимых организму элемента плохо сочетаются между собой и провоцируют проблемы в желудке.

Если вы хотите добавить к гречневой каше немного белка, лучше отдавайте предпочтение грибам. Такое сочетание очень полезно для организма, да и в плане вкусовых качеств беспроигрышное.

Есть молодой картофель без кожуры

В приготовлении молодого картофеля многие из нас также допускают ошибки. Чтобы этот продукт принес максимум пользы организму, не стоит очищать его от кожуры. Именно в ней содержатся основные запасы калия, железа и фосфора. Сам же корнеплод без кожуры практически бесполезен.

Но здесь есть одно исключение. Если кожура молодого картофеля с зеленцой, то срезать ее все-таки придется. Подобный оттенок на картофеле может говорить о высоком содержании в продукте солонина, который обладает токсичными свойствами. А он уж точно не нужен организму.

Тушить капусту

Капуста является одним из тех продуктов, которые в сыром виде содержат в себе большее количество полезных для организма микроэлементов. При варке и тушении в этом овоще существенно снижается количество каротина и антиоксидантов.

Но если капусту заквасить, она может стать вкуснейшим источником молочной кислоты и витамина С. Квашеная капуста освежает и заряжает организм, а также способствует лучшему усвоению в желудке даже очень тяжелой пищи.

Есть киви и тыкву без кожуры

Эти два замечательных продукта многие из нас привыкли использовать без кожуры. Зря, ведь тем самым мы удаляем все полезные вещества продукта. В кожуре киви в разы больше содержание клетчатки и омолаживающих антиоксидантов, а в кожуре тыквы — меньшее содержание сахара, но больше клетчатки и витамина С.

Не можете заставить себя съесть эти два продукта с кожурой? Добавьте хорошо промытую кожуру киви или тыквы в смузи. Так напиток станет еще более полезным и приобретет новый вкус.

Жарить баклажаны