ТОП-4 женщин по знаку Зодиака, которые становятся разлучницами

Прирожденных разлучниц можно отличить по знаку Зодиака. Вариантов немного — всего четыре, утверждают астрологи. Но еще важнее — знать, как дать отпор каждой из них. Ведь вероятность, что они уведут чужих мужей, довольно высока, пишет портал Interesnoznat.com.

Женщина-Овен самоуверенная и целеустремленная. Если она ставит себе задачу отбить мужчину у соперницы, это рано или поздно произойдет. Есть один способ, как с ней бороться: нужно ее разозлить. Тогда она покажет себя в самом невыгодном свете.

Примерно так же нужно действовать с разлучницей под знаком Рак. Часто она выдает себя за ангела во плоти, заставляя мужчину чувствовать рядом с ней себя силачом. Чтобы избавиться от этой персоны, можно ее спровоцировать. Маска слетит, и проявится ее истинная природа.

Даме, рожденной под созвездием Близнецов, легко заполучить желаемого мужчину. Для этого она может использовать все свое обаяние. Но с такой же легкостью эта обольстительница может его оставить. Она переключится на другого, если увидит, что за ухажера идет долгая и упорная борьба.