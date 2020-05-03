ШОК! ⟩ Видео: НАСА показало масштабы вселенской климатической катастрофы

Агентство НАСА выложило в сеть видеоролик, наглядно демонстрирующий масштабы вселенской климатической катастрофы. Соответствующие данные были получены со спутника ICESat-2, который на протяжении нескольких лет измерял высоту льда в западной части Антарктиды.

«В течение 16 лет ученые проводили точный и детальный замер изменения высоты Гренландского и Антарктического ледяных щитов», — говорится в сообщении НАСА.

Отмечается, что в период с 2003 по 2019 годы таяние льдов привело к повышению уровня мирового океана на 14 миллиметров. При этом, ученые зафиксировали незначительный рост ледников в восточной Антарктиде. Специалисты отметили, что подобная компенсация абсолютно ничтожна по сравнению с потерями.