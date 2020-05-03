МИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО ⟩ Герой нового эмоционального клипа певицы Геттер Яани - ее восхитительная дочь

Эстонская певица Геттер Яани выпустила свой новый сингл Mitu mind 30 апреля. Сегодня Яани опубликовала душевный клип на эту песню, одним из главных героев которой является дочь певицы, сообщает Elu24.
Премьеру новой песни Яани анонсировала очень загадочно. С января певицы вообще не было в социальных сетях, и поклонники ломали голову: ее аккаунт в Instagram взломали или же звезда решила таким нестандартным образом привлечь к себе внимание? За несколько дней до выхода сингла Геттер опубликовала в соцсетях фотографию со словами Mitu mind. На снимке была запечатлена рука дочери Яани. Видимо, песня посвящена малышке Эмили.
В клипе можно увидеть уникальные кадры - моменты из детства самой Яани. Вообще клип - это ностальгическое видео, милое, полное добрых и искренних эмоций.
Яани призналась в Instagram, что волновалась перед выходом сингла в свет, а теперь ее переполняет множество чувств, но все они радостные. И певица счастлива, что может показать клип на песню «Несколько меня» всем поклонникам.
\
Lauljatar Getter Jaani (27) ja tema elukaaslane Ott-Sander Palm (28) said pisitütre vanemateks 2019. aasta maikuus.