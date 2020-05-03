МИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО ⟩ Герой нового эмоционального клипа певицы Геттер Яани - ее восхитительная дочь

Премьеру новой песни Яани анонсировала очень загадочно. С января певицы вообще не было в социальных сетях, и поклонники ломали голову: ее аккаунт в Instagram взломали или же звезда решила таким нестандартным образом привлечь к себе внимание? За несколько дней до выхода сингла Геттер опубликовала в соцсетях фотографию со словами Mitu mind. На снимке была запечатлена рука дочери Яани. Видимо, песня посвящена малышке Эмили.

В клипе можно увидеть уникальные кадры - моменты из детства самой Яани. Вообще клип - это ностальгическое видео, милое, полное добрых и искренних эмоций.

Яани призналась в Instagram, что волновалась перед выходом сингла в свет, а теперь ее переполняет множество чувств, но все они радостные. И певица счастлива, что может показать клип на песню «Несколько меня» всем поклонникам.

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