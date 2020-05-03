Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая: что сделать, чтобы остаться на плаву?

Это повысит ваши шансы на успех, а также даст возможность выходить сухими из воды. Любая проблема станет не более чем недоразумением. Особенно важно это в такое непростое и динамичное время, в период с 4 по 10 мая.

Овен

Овнам предстоит на этой неделе встретиться с некоторыми проблемами, о которых они не будут даже подозревать. В их решении им придется положиться на собственное чутье и неординарный ум. Развить интуицию помогут три простых упражнения на каждый день. Помимо этого можно время от времени уповать на подсказки и помощь близких.

В любовных делах представителей этого знака ждут некоторые испытания, с которыми можно справиться, если не терять самообладания и верить в любовь. Придется брать инициативу в своих руки, чтобы всё шло как по маслу. Это идеальное время для романтики, новых знакомств и флирта. Есть шанс даже возродить старые отношения.

Телец

У Тельцов будет возможность разрешить все самые остро стоящие проблемы в любви и в работе. Не стоит вступать в полемику с начальством, коллегами и уж тем более с клиентами. Желательно показывать всем этим людям свое добродушие и желание пойти навстречу. Что до финансов, то лучше не тратить деньги на гаджеты, развлечения, в также поездки.

Дома сменить обстановку можно при помощи уборки, перестановки мебели. Это поможет открыть заблокированные чакры, повысит настроение Тельцов. В том же направлении подействуют различные духовные практики вроде медитаций, практик и прочих упражнений. Пришла пора заглянуть себе в душу и ответить на волнующие вопросы.

Близнецы

В эти семь дней Близнецам лучше не делиться важной информацией с сослуживцами, коллегами и посторонними людьми. Это может привести к краху планов. Также представителям этого знака стоит поменьше общаться с теми, кто вызывает у них негатив. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как распознать человека с плохой энергетикой.

На протяжении всей недели нужно давать обратную связь близким людям, обсуждать их чувства и эмоции. Всем Близнецам, которые пока одиноки, на выходных можно заняться исправлением данной ситуации. Звезды и планеты дадут зеленый свет для романтики, любовных признаний и начала отношений.

Рак

Ракам на этой неделе стоит как можно больше общаться с самыми добрыми знаками Зодиака . Эти люди зарядят их позитивом и помогут в некоторых важных делах, протянут руку помощи. На этой неделе звезды и планеты предвещают Ракам много новых знакомств делового и любовного характера. Люди этого знака Зодиака окажутся в центре внимания.