Заболевшая коронавирусом Татьяна Васильева сбежала из больницы

Однако в университетской клинике кинозвезда пробыла только до утра. Татьяне сделали КТ, а затем ее отправили в палату. До 6 часов утра актриса нервничала в ожидании результатов, но так и не узнала о своем диагнозе.

Один из санитаров только сообщил, что легкие звезды в порядке. Тогда Васильева решилась покинуть больницу, испугавшись заразиться от других пациентов: из соседних палат был слышен сильный кашель. «Меня обследовали, но я не знаю результатов, потому что вчера некому было мной заниматься, я под утро ушла оттуда. Пока пытаюсь дозвониться, мне сказали набирать в колл-центр. Хочу узнать, что у меня на КТ, какой анализ крови. Поэтому пока лечусь дома своими силами», — цитирует «Пятый канал» Татьяну.