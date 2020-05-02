Прогноз эстонского астролога на май: страсти будут кипеть!

Удачные дни: 9,10,13-18,20,21

Конфликтные дни: 29,30

Дева

Пока все остальные знаки Зодиака мечтают об окончании карантина, вы заняты получением новых знаний и внедрением долгосрочных проектов. Дела, связанные с образованием, будут протекать удачно. В любое другое время май стал бы лучшим месяцем для путешествий. Но раз они пока невозможны, налаживайте связи с заграничными партнерами виртуально.

Готовьте почву на июнь. Он потребует от вас проявления амбициозности и упорства.

Удачные дни: 2,7,8,11,15,16

Конфликтные дни: 3,4,5,22

Весы

Дорогие Весы, приготовьтесь к тому, чтобы все важные юридические вопросы решить в первые десять дней месяца. Если отложить их на потом, то май может стать для вас кризисным периодом. После 10 чисел лучше завершать незаконченные проекты и разгребать старые долги. Некоторые из вас могут получить возврат долгов. А если должны вы, то до конца июня хорошо бы рассчитаться по обязательствам. После 10 чисел месяца хорошо бы помечтать о дальних странах и детально распланировать, куда бы вы хотели вернуться вновь. Этим планам суждено сбыться.

Удачные дни: 1,2,28

Конфликтные дни: 5,9,20,21

Скорпион

Милые Скорпионы, в этом месяце вы буквально окунетесь в мелодраму семейных отношений.

Страсти будут кипеть аж до середины июня. Не удивляйтесь, если в дверь постучат бывшие возлюбленные.

Это время подходит для примирения и возобновления утраченных любовных связей. А если у вас уже есть постоянный партнер, то самое время разрешить все недоговоренности. Начало юридических и судебных процессов лучше планировать в начале месяца. После 10 мая начатое может затянуться надолго или не принести желаемого результата.

Удачные дни: 5,8,9,13-15

Конфликтные дни: 19,26

Стрелец

Стрельцов можно смело назвать рабочей лошадкой Зодиака. Есть смысл обратить внимание на незаконченные рабочие проекты и данные когда-то обязательства. Если вы когда-то обещали свою помощь близким или коллегам, то самое время ее оказать, чтобы вас не сочли голословными. А еще – помиритесь те, кто в ссоре. Это хорошее время, чтобы стать инициатором диалога.

Удачные дни: 9-11,17,18

Конфликтные дни: 20-22

Козерог

Уважаемые Козероги, этот период особенно важен для тех из вас, чья профессиональная деятельность связана с искусством. Представителям творческих профессий особенно повезет, если вы обратите внимание на свои прошлые успехи и людей, с которыми вам когда-то было очень комфортно. Возможно, вы придете к выводу, что все новое – это хорошо забытое старое.

Удачные дни: 4,8,12, 22

Конфликтные дни: 7,10

Водолей

Дорогие Водолеи, займитесь, пожалуйста, благоустройством своего дома. Не стоит сейчас продавать или покупать недвижимость, а заняться перепланировкой или масштабной уборкой – самое время.

Разберите шкафы, избавьтесь от лишних вещей и мыслей, очистите пространство для нового.

Дети и возлюбленные могут потребовать особого внимания. Поделите с ними обязанности по благоустройству родного дома.

Удачные дни: 24-27,30

Конфликтные дни: нет

Рыбы

Общение, деловая переписка, недалекие поездки и решение бытовых вопросов – приметы этого месяца. Так или иначе, суеты будет много, но вы ловко разрулите эти дела. Скорее всего, придется уделять время родителям, поэтому позвоните им первыми и предложите свою помощь. Кредиты под недвижимость сейчас лучше не брать, расплачиваться по обязательствам будет сложно.

Удачные дни: 7,9,19