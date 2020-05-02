Прогноз эстонского астролога на май: страсти будут кипеть!
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова специально для портала Limon.ee рассказала, чего ожидать каждому знаку Зодиака в наступившем месяце.
Май этого года – рекордсмен по ретроградности планет. Аж три планеты – Сатурн, Юпитер и Венера – станут пятиться назад, тем самым замедляя области жизни, которыми они заведуют. И хотя месяц будет непростым, из позитивных моментов астролог отмечает, что это отличное время, чтобы возобновить утраченные связи. В жизнь могут вернуться бывшие возлюбленные.
«Дорогие читатели, не будем забывать, что ретроградная Венера в Близнецах может быть весьма лукава. Не стоит в этот период верить всем пылким обещаниям. Бурно очаровываться и разочаровываться вашими возлюбленными», – предупреждает астролог.
Овен
Дорогие Овны, май потребует от вас сосредоточенности на секторе финансов. Кому-то удастся хорошо заработать, а кого-то ожидают лишь расходы. Если в нерациональном распределении финансов вы уже были замечены, то стоит притормозить траты. Последняя неделя месяца потребует от вас активного участия в деловых и личных переписках. Некоторые из вас получат долгожданные новости из-за границы.
Удачные дни: 12,13,14,20,24,25
Конфликтные дни: 7,10,11
Телец
Пока солнце движется по сектору вашей самооценки, уделяйте внимание именно ей!
Карантин как раз дал возможность восполнить то, чего вам не достает! Все, что вы на данном этапе «вложите в себя», в будущем окупится сторицей, от заботы о внешности до получения новых знаний.
А еще это неплохой шанс заявить миру и окружающим о своих желаниях. Ваши достоинства способны оценить все, от начальника до второй половинки. После 10 мая опасайтесь стать жертвой интриг и проверяйте любую поступающую вам информацию.
Удачные дни: 1,2,28
Конфликтные дни: 5,9,20,21
Близнецы
Милые Близнецы, вплоть до последней недели мая у вас будет возможность побыть наедине со своими мыслями. Такие периоды идеальны для далеких путешествий, но раз в этом году такой возможности нет, то совершите путешествие вглубь своей души и услышьте ее желания. Карантин – идеальное время для подобных инсайтов.
После 20-х чисел жизнь забурлит вновь, и вы окажетесь в эпицентре ее событий. 3,4,5 и 22 мая нежелательны публичные выступления.
Удачные дни: 7-12,15,16
Конфликтные дни: 3,4,5,22
Рак
Для представителей знака Рака май этого года может стать месяцем исполнения желаний. После 10 мая хорошо бы обратить внимание на здоровье и на дела, связанные с налогами и наследством. Вплоть до конца июня у вас будет редкая возможность исправить ошибки, связанные с этими вопросами. А еще – это время раскрытия тайных замыслов ваших недоброжелателей и чужих секретов.
Удачные дни: 9,10,14-17
Конфликтные дни: 3,5,7
Лев
Львам в этом месяце обязательно повезет, если они проявят свою максимальную активность в первую неделю месяца. Всю вторую половину апреля вы доказывали миру свою правоту и демонстрировали амбиции. Осталось совсем немного, чтобы получить заслуженный результат!
Поэтому не стесняйтесь выдвигать требования о зарплате начальству и принимать судьбоносные решения в личной жизни.
Удачные дни: 9,10,13-18,20,21
Конфликтные дни: 29,30
Дева
Пока все остальные знаки Зодиака мечтают об окончании карантина, вы заняты получением новых знаний и внедрением долгосрочных проектов. Дела, связанные с образованием, будут протекать удачно. В любое другое время май стал бы лучшим месяцем для путешествий. Но раз они пока невозможны, налаживайте связи с заграничными партнерами виртуально.
Готовьте почву на июнь. Он потребует от вас проявления амбициозности и упорства.
Удачные дни: 2,7,8,11,15,16
Конфликтные дни: 3,4,5,22
Весы
Дорогие Весы, приготовьтесь к тому, чтобы все важные юридические вопросы решить в первые десять дней месяца. Если отложить их на потом, то май может стать для вас кризисным периодом. После 10 чисел лучше завершать незаконченные проекты и разгребать старые долги. Некоторые из вас могут получить возврат долгов. А если должны вы, то до конца июня хорошо бы рассчитаться по обязательствам. После 10 чисел месяца хорошо бы помечтать о дальних странах и детально распланировать, куда бы вы хотели вернуться вновь. Этим планам суждено сбыться.
Удачные дни: 1,2,28
Конфликтные дни: 5,9,20,21
Скорпион
Милые Скорпионы, в этом месяце вы буквально окунетесь в мелодраму семейных отношений.
Страсти будут кипеть аж до середины июня. Не удивляйтесь, если в дверь постучат бывшие возлюбленные.
Это время подходит для примирения и возобновления утраченных любовных связей. А если у вас уже есть постоянный партнер, то самое время разрешить все недоговоренности. Начало юридических и судебных процессов лучше планировать в начале месяца. После 10 мая начатое может затянуться надолго или не принести желаемого результата.
Удачные дни: 5,8,9,13-15
Конфликтные дни: 19,26
Стрелец
Стрельцов можно смело назвать рабочей лошадкой Зодиака. Есть смысл обратить внимание на незаконченные рабочие проекты и данные когда-то обязательства. Если вы когда-то обещали свою помощь близким или коллегам, то самое время ее оказать, чтобы вас не сочли голословными. А еще – помиритесь те, кто в ссоре. Это хорошее время, чтобы стать инициатором диалога.
Удачные дни: 9-11,17,18
Конфликтные дни: 20-22
Козерог
Уважаемые Козероги, этот период особенно важен для тех из вас, чья профессиональная деятельность связана с искусством. Представителям творческих профессий особенно повезет, если вы обратите внимание на свои прошлые успехи и людей, с которыми вам когда-то было очень комфортно. Возможно, вы придете к выводу, что все новое – это хорошо забытое старое.
Удачные дни: 4,8,12, 22
Конфликтные дни: 7,10
Водолей
Дорогие Водолеи, займитесь, пожалуйста, благоустройством своего дома. Не стоит сейчас продавать или покупать недвижимость, а заняться перепланировкой или масштабной уборкой – самое время.
Разберите шкафы, избавьтесь от лишних вещей и мыслей, очистите пространство для нового.
Дети и возлюбленные могут потребовать особого внимания. Поделите с ними обязанности по благоустройству родного дома.
Удачные дни: 24-27,30
Конфликтные дни: нет
Рыбы
Общение, деловая переписка, недалекие поездки и решение бытовых вопросов – приметы этого месяца. Так или иначе, суеты будет много, но вы ловко разрулите эти дела. Скорее всего, придется уделять время родителям, поэтому позвоните им первыми и предложите свою помощь. Кредиты под недвижимость сейчас лучше не брать, расплачиваться по обязательствам будет сложно.
Удачные дни: 7,9,19
Конфликтные дни: 3-6, 20-23