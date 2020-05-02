ГАЛЕРЕЯ ⟩ Певица Элина Борн дала свой первый концерт во время чрезвычайного положения

Элина Борн представляла Эстонию на конкурсе «Евровидение 2015» вместе со Стигом Рястой с песней «Goodbye to Yesterday». В пятницу, 1 мая у Элины состоялся сольный концерт.
Концерт проходил в режиме онлайн. Исполнительница выступала в сопровождении музыкантов, пишет Elu24.
Речь идет о серии онлайн-концертов эстонских музыкантов при поддержке RGB Baltic. Элина Борн вышла на сцену 20.30, и у всех зрителей была возможность поддержать артистов финансово, отправив смс на специальные номера и пожертвовав 1,50, 3,25 или 5 евро.
Слушайте живое выступление!