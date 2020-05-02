«Я счастлива, что он у меня есть»: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

Спустя несколько месяцев после начала бракоразводного процесса, Агата Муцениеце смогла поделиться со своими подписчиками откровенными подробностями совместной жизни с Павлом Прилучным. Поклонников больше удивили не скандалы и ссоры актеров, а загадочная личность того, кто стал новой «опорой» для Агаты.

Муцениеце познакомила пользователей Инстаграма с еще одним членом своей семьи, о котором многие даже никогда и не слышали. Актриса не раз делилась в своей блоге совместными домашними кадрами с бывшем мужем, детьми и мамой. Но «настоящего мужчину», как называет его сама Агата, смогла показать только сейчас. Оказывается, что у Муцениеце есть крестный, который для нее является настоящим примером. На днях крестный актрисы отмечал свой день рождения, с чем знаменитость и поспешила его поздравить, обнародовав совместное фото.