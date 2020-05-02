«Я счастлива, что он у меня есть»: Муцениеце показала любимого мужчину после развода с Прилучным

В прошлом году еще ходили слухи о том, что семья актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного «трещит по швам» и дело движется к разводу. Теперь уже никто не сомневается в том, что звездная пара распадается, а Агату и Павла связывает только раздел совместно нажитого имущества, пишут Dni.
Спустя несколько месяцев после начала бракоразводного процесса, Агата Муцениеце смогла поделиться со своими подписчиками откровенными подробностями совместной жизни с Павлом Прилучным. Поклонников больше удивили не скандалы и ссоры актеров, а загадочная личность того, кто стал новой «опорой» для Агаты.
Муцениеце познакомила пользователей Инстаграма с еще одним членом своей семьи, о котором многие даже никогда и не слышали. Актриса не раз делилась в своей блоге совместными домашними кадрами с бывшем мужем, детьми и мамой. Но «настоящего мужчину», как называет его сама Агата, смогла показать только сейчас. Оказывается, что у Муцениеце есть крестный, который для нее является настоящим примером. На днях крестный актрисы отмечал свой день рождения, с чем знаменитость и поспешила его поздравить, обнародовав совместное фото.
«Ты с самого моего детства мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе не болеть, все остальное будет!» – подметила Агата Муцениеце.
Поклонники актрисы попросили мужчину беречь свою крестную дочь и не давать в обиду. «Она и так натерпелась от своего муженька, может хоть крестный сможет защитить от всех бед», – высказываются подписчики Муцениеце.