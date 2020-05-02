ФОТО ⟩ В Сети обсуждают дочь Михаила Задорнова и ее декольте

Вторая жена Михаила Задорнова, Елена Бомбина, родила юмористу дочь Елену. Она является его единственной наследницей, пишет Woman.

О Елене Задорновой известно не так много. По одним данным, девушка родилась в 1986 году, по другим — в 1991-м. При рождении малышку назвали в честь матери Михаила, Елены Мельхиоровны Задорновой. Отец обожал дочь и называл своей музой.

Елена закончила ГИТИС, знает французский и английский языки, занимается йогой. Когда она окончила магистратуру по антропологии на Мальте, то осталась жить на острове. Там она занимается организацией концертов и живет в гражданском браке с мальтийцем.