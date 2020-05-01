ГОРЬКО! ⟩ Подробности свадьбы Андрея Макаревича с молодой избранницей

Оказалось, что 66-летний Андрей Макаревич в четвертый раз связал себя узами брака еще в декабре прошлого года. Лишь спустя несколько месяцев артист признался, что счастлив. Лидер рок-группы «Машина времени» считает, что ему просто повезло встретить новую любовь.

По словам Макаревича, его четвертой супругой стала молодая еврейка по имени Эйнат. Возлюбленные решили не устраивать пышного мероприятия и организовали скромную церемонию. Судя по всему, молодожены провели торжественную процедуру в Израиле.

«Молодая, красивая, умная… Свадьбы у нас как таковой не было, на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий. Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал», — поделился Макаревич.

В Израиле сейчас и находится жена артиста, в то время как он сам пребывает на самоизоляции в Москве. Эйнат должна была прилететь к музыканту, однако все рейсы отменили. Теперь молодая семья общается по видеосвязи и ждет возможности воссоединиться. «Мы, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день. Так что теперь ждем, когда появится возможность встретиться», — рассказал музыкант.

Макаревич приоткрыл завесу тайны и на историю знакомства с избранницей. Пара впервые встретилась в путешествии по Эфиопии, где и завязались из отношения. Артист уверяет — супруга не одна из его ярых поклонниц, да и музыкальной деятельностью сама не занимается.

Напомним, что ранее Макаревич был женат три раза. Первой женой певца стала Елена Глазова, расставание с которой произошло спустя три года. После рокер женился на Алле Голубкиной, ставшей матерью его первенца — сына Ивана. Несмотря на появление наследника, отношения пары дали трещину, и они подали на развод. С третьей супругой Натальей Голубь Макаревич прожил дольше всего — семь лет. Экс-возлюбленные разошлись в 2010 году.