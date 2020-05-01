ГОРЬКО! ⟩ Подробности свадьбы Андрея Макаревича с молодой избранницей

Музыкант тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз — новости о недавней свадьбе он до последнего хранил в секрете. Однако некоторые подробности мероприятия Макаревич все-таки придал огласке, сообщает «Стархит».
Оказалось, что 66-летний Андрей Макаревич в четвертый раз связал себя узами брака еще в декабре прошлого года. Лишь спустя несколько месяцев артист признался, что счастлив. Лидер рок-группы «Машина времени» считает, что ему просто повезло встретить новую любовь.
По словам Макаревича, его четвертой супругой стала молодая еврейка по имени Эйнат. Возлюбленные решили не устраивать пышного мероприятия и организовали скромную церемонию. Судя по всему, молодожены провели торжественную процедуру в Израиле.
В Израиле сейчас и находится жена артиста, в то время как он сам пребывает на самоизоляции в Москве. Эйнат должна была прилететь к музыканту, однако все рейсы отменили. Теперь молодая семья общается по видеосвязи и ждет возможности воссоединиться. «Мы, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день. Так что теперь ждем, когда появится возможность встретиться», — рассказал музыкант.
Макаревич приоткрыл завесу тайны и на историю знакомства с избранницей. Пара впервые встретилась в путешествии по Эфиопии, где и завязались из отношения. Артист уверяет — супруга не одна из его ярых поклонниц, да и музыкальной деятельностью сама не занимается.
Помимо сына, у артиста есть две дочери, рожденные вне брака — Анна и Дана. Макаревич старается поддерживать максимально близкие отношения с наследниками.