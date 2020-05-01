ВИДЕО ⟩ Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации

Надежда Бабкина несколько часов назад вышла из больницы. Королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Поклонники гадали, как же выглядит звезда после месяца в клинике, тем более, что про ее самочувствие поступали самые разные сведения.

Судя по всему, певица еще не до конца восстановилась, но решила все же появиться перед подписчиками и доказать, что никакой вирус ей не страшен. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — заявила певица.

«Вы дали мне бодрости и сил, чтобы я выкарабкалась из этой страшной ситуации», — подчеркнула Бабкина.