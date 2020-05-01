ВИДЕО ⟩ Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации

Надежда Бабкина несколько недель провела в клинике и не выходила на связь с поклонниками. Вчера стало известно о том, что она выписались из больницы, а сейчас она впервые появились перед публикой, сообщает «Стархит».
Надежда Бабкина несколько часов назад вышла из больницы. Королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Поклонники гадали, как же выглядит звезда после месяца в клинике, тем более, что про ее самочувствие поступали самые разные сведения.
Судя по всему, певица еще не до конца восстановилась, но решила все же появиться перед подписчиками и доказать, что никакой вирус ей не страшен. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких.
«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — заявила певица.
Фото: Instagram