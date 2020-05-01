ФОТО ⟩ Кот Морковка сунул лапу в холодильник и прославился на весь мир

Рыжий кот по кличке Carrot (Морковка) залез в холодильник, чтобы поиграть с хозяевами. Фотография, которую они сделали в этот момент, мгновенна обрела популярность в Instagram. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Bored Panda.

Фотография Морковки в холодильнике сделала из кота настоящую звезду. На снимке питомец тянется к продуктам, как будто ради еды готов на все. При этом справа, на дверце холодильника висит записка: «Прежде чем закрыть, проверьте, нет ли кошачьей лапы».

Вот так лапа кота Морковки прославилась на весь Интернет ФОТО: Instagram

Как сообщает телеканал, кот живет в США в штате Мэриленд у Рейчел Зардус и Эндрю Тейлора. Морковка попал к ним в 2018 году, когда друзья пары нашли его на заправке. Тогда влюбленные временно приютили питомца, а вскоре оставили его навсегда.

По словам хозяев, кот думает, что щель в холодильнике предназначена для игры, и хватает их за руки, когда они достают продукты. Эндрю заверил, что четвероногий ни разу не пострадал — они с Рейчел помнят, что он любит так играть и всегда следят за тем, чтобы случайно не захлопнуть дверь.