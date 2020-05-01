Вот это поворот: замороженные овощи полезнее свежих

«Нам все время говорят, что нужно исключить из рациона то, исключить это, призывают пробовать разные диеты — от веганской до кето, но это все крайности», — уверена Джессика Сепель, австралийский диетолог. Она считает своим долгом развенчивать те мифы, которые усиленно продвигают в массы маркетологи.

Вот, к примеру, замороженные овощи. Нас призывают есть только свежие, а «заморозку» покупать, когда другого выхода нет. Иногда оговариваются, что овощи из морозильника ничуть не хуже по своим питательным свойствам, нежели свежие. А Джессика считает, что правда еще интереснее — по ее мнению, «заморозка» полезнее, чем свежие овощи из супермаркета.

«Овощи замораживают методом шоковой заморозки, причем после сбора проходит совсем немного времени. Это означает, что в них сохраняются все полезные вещества. Более того, это даже лучше, чем покупать свежие овощи и фрукты, которые бог знает сколько везли в магазин, а там еще неизвестно, сколько времени они пролежали на прилавке. Ведь все это время они теряют свою питательную ценность — микроэлементы просто распадаются, испаряясь через кожицу», — говорит диетолог.

Кроме того, Джессика не советует отказываться от жирной пищи в пользу обезжиренной. По ее словам, многие продукты с пониженным содержанием жира содержат в себе сахар или подсластители, загустители и прочие не слишком полезные ингредиенты.